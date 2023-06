Masiva explosión en un depósito ilegal de combustible en Formosa

escuchar

En las últimas horas del sábado se reportó una poderosa explosión en una ciudad de la provincia de Formosa que derivó en un feroz incendio en los alrededores que se vieron afectados por las llamas. Se trataría del estallido de un depósito clandestino de combustible que según describen los vecinos del lugar, se almacena nafta que luego se contrabandea a Paraguay.

La peligrosa explosión, que levantó una columna de fuego de más de 20 metros, ocurrió en Clorinda, una localidad de alrededor de 50.000 habitantes ubicada a 118 kilómetros de la capital formoseña y 15 kilómetros de la frontera con Paraguay a través del Río Pilcomayo.

“ Hay muchos depósitos de combustible clandestinos alrededor de la cuidad y hay pasos fronterizos donde no esta la Aduana, ni Migraciones, ni Gendarmería o Prefectura ”, aseguró Alejandra Olmedo en diálogo con TN. La vecina de la ciudad y que estaba menos de 60 metros de donde sucedió la detonación, explicó que esos depósitos se usan para traficar hacia el país vecino. “Aparentemente explotó una cisterna y un vehículo”.

“En las estaciones de servicio se carga combustible, pero directamente este va a las fronteras, con tanques y bidones de más de 1000 litros”, dijo y agregó sobre los almacenes de combustible: “Están en la frontera en medio de la urbanización”.

La mujer recordó que no es la primera vez que sucede una explosión de estas características, pero que afortunadamente en esta oportunidad no hubo que lamentar “víctimas fatales”. “ No es la primera vez que ocurre. El año pasado murieron dos persona que custodiaban el combustible en un depósito ”.

“La nafta súper en Paraguay vale $525 el litro y acá se vende a $227, casi el doble de la diferencia. El Diesel cuesta $585, mientras que acá $360. Es mas barato para los paraguayos comprar esto. Pero del otro lado está el mismo peligro”, detalló sobre el por qué del contrabando en la frontera.

Tras ello, contó cómo es la situación que se vive en la ciudad y la connivencia que existe con el Estado y las autoridades pese a que saben de la existencia de esta práctica: “Es una cuidad rodeada por una barrera de contención de las épocas de las inundaciones, pero también hay casas que desembocan en las aguas del Río Pilcomayo. En algunos momentos que el rio está bajo, hay puentes de madera improvisados por donde transitan caminando las personas y mandan el combustible”.

De la misma forma arremetió contra el intendente que busca su cuarta reelección y la gobernación de Gildo Insfrán, sobre quien la Corte Suprema se expedirá en los próximos días para ver si le permiten presentarse para su octavo períodos consecutivo. “Los tanques están a la vista. Es tanta la necesidad que los que no trabajan en el 70% del empleo publico tienen que recurrir a estos medios”.

