Llega un frente que traerá 72 horas inestables, descenso térmico y lluvias intermitentes: las zonas afectadas

Tras una semana protagonizada por las lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió la presencia de precipitaciones abundantes y ráfagas de viento en la provincia de Buenos Aires durante el fin de semana.

El buen tiempo se instalará el sábado, ya que para el domingo se espera un cambio más brusco, donde se incrementará indefectiblemente el nivel de inestabilidad, que continuará hasta el lunes.

El pronostico del tiempo

Pronóstico del tiempo en la Ciudad

El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires indicó una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 27°C durante este sábado, con una nubosidad abundante en todo el territorio porteño.

El domingo, en tanto, la temperatura mínima se ubicará en 18°C y la máxima en 23°C. La nubosidad se mantendrá durante todo el día, con baja probabilidad de precipitación.

Pronóstico del tiempo extendido en la Ciudad

Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas