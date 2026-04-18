Llega un frente que traerá 72 horas inestables, descenso térmico y lluvias intermitentes: las zonas afectadas

El fenómeno complicará las condiciones habituales del otoño; se registrará alta humedad y marcas por encima de lo habitual, según anticipó el SMN
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Tras una semana protagonizada por las lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió la presencia de precipitaciones abundantes y ráfagas de viento en la provincia de Buenos Aires durante el fin de semana.
El buen tiempo se instalará el sábado, ya que para el domingo se espera un cambio más brusco, donde se incrementará indefectiblemente el nivel de inestabilidad, que continuará hasta el lunes.
Pronóstico del tiempo en la Ciudad
El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires indicó una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 27°C durante este sábado, con una nubosidad abundante en todo el territorio porteño.
El domingo, en tanto, la temperatura mínima se ubicará en 18°C y la máxima en 23°C. La nubosidad se mantendrá durante todo el día, con baja probabilidad de precipitación.
Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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