Mató a un yaguareté en Formosa, fue condenado a prisión en suspenso y deberá pagar una multa millonaria

En un fallo que marca otro antecedente histórico, un comerciante de 52 años fue condenado a tres años y medio de prisión en suspenso, la máxima pena prevista por la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de Fauna, por haber matado a un yaguareté en las inmediaciones de Clorinda, Formosa. Además, deberá abonar una multa de 5 millones de pesos.

La condena fue dictada este martes en una audiencia virtual, según confirmó a LA NACION Natalia Cardozo, una de las representantes legales de la Administración de Parques Nacionales (APN), por el Juzgado Federal N.º 2 de Formosa, a cargo de la magistrada Belén López Macé, mediante un juicio abreviado acordado entre la Fiscalía, la defensa y las tres querellas: la APN, la Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa.

Durante el proceso, que comenzó el 29 de diciembre de 2022 cuando fue radicada la denuncia, el imputado reconoció el hecho por el que se lo acusaba. Los considerandos de la sentencia se conocerán el próximo 7 de septiembre, agregó la fuente consultada.

Mató a un yaguareté en Formosa, fue condenado a tres años de prisión en suspenso y deberá pagar una multa millonaria. captura de video

El 19 de diciembre del 2022, Carlos Chagra, oriundo de Clorinda, comenzó a seguir, junto a otras personas, las huellas de un mamífero. Quería cazarlo. De acuerdo a lo que pudo reconstruir la Justicia con imágenes que el propio acusado tenía, y que hasta publicó en sus redes sociales, estaba entusiasmado por encontrar a su objetivo, un yaguareté del género Panthera onca. Se trata de una especie en peligro crítico de extinción en la Argentina que fue declarada Monumento Natural a nivel nacional.

“Acá estamos tras uno grande, grande, grande... un macho muy grande” y “vamos a seguir la huella ahora; está haciendo calor, seguramente se va a echar en algún lugar el infeliz” fueron algunas de las frases que se oyeron en los videos que se utilizaron como prueba, según pudo saber LA NACION.

Cuando la Justicia dispuso el allanamiento en el domicilio de Chagra, el acusado tenía en su haber varias armas y fotografías de animales cazados. En su primera declaración indagatoria, el hombre negó que él hubiera matado a esas especies, versión que cambió en las últimas horas.

Mató a un yaguareté en Formosa, fue condenado a tres años de prisión en suspenso y deberá pagar una multa millonaria

“Aplaudimos este acuerdo y la sentencia que se dicte en consecuencia. Es una celebración que encierra una enorme tristeza, porque se llega a esto a consecuencia de un hecho trágico como lo es la matanza de un yaguareté, cuya población es casi nula en Formosa. Lamentablemente, a pesar de la protección máxima que tiene este mamífero a nivel nacional y provincial, hechos como este provocan la exterminación de la especie, echando por tierra el esfuerzo y trabajo de años, de cientos de personas que se avocan a su preservación”, dijeron las abogadas de la APN durante la audiencia.

“Cazar un yaguareté es un flagelo”, aseguró entonces el director ejecutivo de la Red Yaguareté, Lodeiro Ocampo, y recordó que el animal asesinado pertenecía a uno de los menos de 20 ejemplares que sobrevivían en ese momento en toda la región chaqueña argentina.

“El caso fue detectado y llevado a la Justicia federal en diciembre de 2022 por un equipo especializado y de élite de la Red Yaguareté que se dedica a investigar este tipo de delitos. Acto seguido, el equipo Jurídico Penal de la APN se sumó y activamente llevó adelante la querella, a la que también se incorporó la provincia de Formosa mediante su Fiscalía de Estado, haciendo historia y sentando sólidos precedentes en la materia”, anunció una de las tres entidades que radicó la denuncia.

¡TRES AÑOS de PRISIÓN por MATAR un YAGUARETÉ en FORMOSA!



Es la 2da condena de prisión en la historia Argentina por matar un yaguareté.



Luego de casi cuatro años de investigación y batalla judicial, el cazador de un yaguareté en Clorinda, provincia de Formosa, fue condenado a… pic.twitter.com/t6CMQU3cWj — Red Yaguareté (@RedYaguarete) August 25, 2026

A mediados de 2023, cuando comenzó a avanzar la causa judicial, la Justicia ya le había impuesto a Chagra que debía abonar una caución de $3.770.000 por el hecho, que no podía salir del país y que tenía prohibido el uso y la tenencia de armas hasta tanto se resuelva su situación procesal. La cifra impuesta surgió entonces del cálculo económico del daño ambiental causado por la pérdida de este ejemplar que realizó la Dirección Nacional de Conservación de la APN.

Este precedente se suma a la condena que había impuesto el Juzgado Federal Nº1 de Formosa contra cuatro cazadores de otro ejemplar de yaguareté, tres de los cuales recibieron la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo en la modalidad de prisión domiciliaria. Actualmente, existen alrededor de 75 causas judiciales vinculadas con la muerte de esta especie, indicaron las fuentes.

“Desde la APN se celebra la decisión judicial que representa un nuevo hito para la conservación del yaguareté, con la esperanza de que sirva de concientización acerca de la importancia de la especie y de toda la fauna silvestre, así como de mecanismo disuasivo para que hechos como este no vuelvan a repetirse”, dijo el organismo en un comunicado.