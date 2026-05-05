Decisión tomada: más de 3000 personas eligieron el nombre del nuevo yaguareté hallado en el Parque Nacional Río Pilcomayo

Más de 3000 personas participaron de una convocatoria abierta para elegir el nombre del último yaguareté detectado en el Parque Nacional Río Pilcomayo, en la provincia de Formosa. Finalmente, el público decidió que el ejemplar sea llamado “Mayo”, un nombre que complementa al de “Pilco”, otro ejemplar identificado previamente en el área protegida y que también bautizado mediante votación ciudadana.

El felino había sido identificado inicialmente como M11, ya que se trata del undécimo yaguareté registrado en la región del Gran Chaco argentino gracias a las tareas de monitoreo de fauna que se realizan en el parque nacional.

La comunidad participó activamente en la elección del nombre (Foto: Parques Nacionales)

Una votación con fuerte participación de la comunidad

La elección del nombre se realizó mediante un proceso participativo que incluyó tanto instancias virtuales como actividades en instituciones educativas de la zona.

La votación se llevó adelante a través de tres modalidades principales:

participación en escuelas con alumnos y docentes

escaneo de códigos QR distribuidos en distintos puntos de las localidades de Laguna Blanca y Laguna Naineck

una encuesta online abierta a personas de todo el país

Esta dinámica permitió que vecinos, estudiantes y participantes de diferentes regiones se sumaran de manera accesible a la iniciativa.

Entre las opciones propuestas también figuraban los nombres “Gualamba”, gentilicio que hace referencia a los habitantes del Gran Chaco, y “Mburuvicha”, una palabra del idioma guaraní que significa autoridad o líder.

Mayo se impuso en la votación del nombre del ejemplar (Foto: Parques Nacionales)

Educación ambiental y conservación del yaguareté

El proceso de votación estuvo acompañado por actividades de educación ambiental destinadas a sensibilizar sobre la importancia de proteger al yaguareté, uno de los grandes felinos más emblemáticos de Sudamérica.

En ese marco, los días 29 y 30 de abril se realizaron presentaciones de la obra teatral infantil “Tete y Marité, las yaguaretés”, organizada por la Administración de Parques Nacionales a través de su Dirección Regional NEA.

Las funciones estuvieron dirigidas especialmente a niños y niñas de escuelas de la región y culminaron con una presentación en el Auditorio del Teatro de la Ciudad de Formosa, ante un numeroso público infantil.

La aparición del ejemplar ayuda a la conservación de la especie en el país (Foto: Parques Nacionales)

Escuelas y comunidad, protagonistas de la iniciativa

Desde la organización destacaron la participación de la comunidad educativa en la iniciativa. Entre las instituciones que formaron parte del proceso se encuentran escuelas de Laguna Blanca, Laguna Naineck y Buena Vista, cuyos alumnos y docentes participaron activamente en la votación.

Este tipo de acciones busca fortalecer el vínculo entre la sociedad y la conservación de la biodiversidad, promoviendo el conocimiento y el cuidado de especies emblemáticas como el yaguareté.

La iniciativa también reafirma el compromiso conjunto entre la Administración de Parques Nacionales, las instituciones educativas y la comunidad local para impulsar acciones de educación ambiental y protección del patrimonio natural del Gran Chaco argentino.