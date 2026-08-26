“Método alemán” y excavación en seco a 12 metros de profundidad: así avanza la megaobra tipo “anillo” que reducirá a la mitad el tiempo del tránsito al norte de la Ciudad

El gobierno porteño informó los avances de la obra que se lleva a cabo en el Paso Bajo Nivel y Anillo La Pampa y que tiene por finalidad mejorar la conexión de la Ciudad con el río, el Aeroparque y Ciudad Universitaria.

Así son las excavaciones del Paso Bajo Nivel y Anillo La Pampa

Al momento continúan los trabajos de excavaciones, que requieren determinadas precauciones para evitar desprendimientos de la tierra que, en esa zona, es inestable por su cercanía con el Río de La Plata.

Cómo se trabaja en la obra Paso Bajo Nivel y Anillo La Pampa

Para acelerar el proceso sin poner en peligro a las personas que trabajan en la obra, se cavaron dos pozos de ataque, uno por extremo del futuro paso bajo nivel. “Se trata de dos agujeros de cuatro metros de diámetro y 12 metros de profundidad que son el punto de partida para la obra. Desde allí bajan los trabajadores para hacer las excavaciones, los materiales y la maquinaria necesaria, así como se retiran los escombros removidos”, explica el comunicado oficial del gobierno porteño.

En lo más profundo hay un pasillo, el túnel transversal, que une los corredores que están en proceso de excavación: el primero, por ahora el único en atravesar los 70 metros de longitud que tendrá el paso bajo nivel, es una galería de drenaje.

Continúan los trabajos subterráneos para mejorar la conexión entre la Ciudad y el río

Esta galería de drenaje sirve para deprimir el agua de napa, que cae allí y luego es bombeada fuera del pozo para poder seguir excavando los túneles en seco.

Las excavaciones se hicieron con martillo neumático y con gente especializada. El paso siguiente son los laterales de los túneles principales para hormigonar los hastiales, que serán la base de apoyo del techo del paso bajo nivel.

De acuerdo a la información oficial de la obra, el paso bajo nivel tendrá tres hastiales: dos laterales y uno central, que dividirá ambas manos. Cuando se hayan terminado, comenzarán las excavaciones principales, la bóveda y la solera; el techo y el piso.

De acuerdo al llamado sistema alemán, se utilizarán retroexcavadoras de mediano porte para la realización de los túneles troncales y el perfilado será manual.

Se cavaron dos pozos de ataque, uno por extremo del futuro paso bajo nivel

A su vez, continúa la co l ocación de los pilotes que le darán estabilidad no solo al paso bajo nivel, sino también al anillo, que será para tránsito peatonal y de bicicletas.

Una vez culminada, la obra será clave para la conexión del Río con el resto de la Ciudad. “En hora pico, los vecinos van a ahorrar más de la mitad del tiempo en llegar desde La Pampa y Alcorta a Aeroparque, evitando el rulo de Parque Norte y Tierra Santa. También muchos docentes y estudiantes que van a Ciudad Universitaria van a poder llegar más rápido”, resaltó el jefe de Gobierno, Jorge Macri sobre el avance de los trabajos de infraestructura.