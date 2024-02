escuchar

Familiares de las víctimas del choque mortal en México -–Vanesa Paola Silvia Díaz, Gerónimo Amengual, Ezequiel Hernán Sibella, Maximiliano Nicolás Laviano y Nahuel López– empezaron a viajar hacia ese país para repatriar los cuerpos. Varios de ellos hicieron colectas para solventar los gastos dado que, según indicaron, pese a que se comunicaron con Cancillería y les facilitaron contactos, no lo lograron una ayuda económica.

Ante la consulta de LA NACION desde ese organismo se limitaron a informar: “Las cinco familias tienen sus funerarias y éstas están avanzando con las gestiones y en los próximos días arribarán los restos”. Además, señalaron que las funciones de los cónsules están detalladas en la página web de Cancillería y ahí consta que no es su tarea: “Abonar costos de repatriación de cenizas o restos mortales de ciudadanos argentinos fallecidos en el exterior, correspondiendo a los seguros contratados o a los familiares asumirlos”.

El trágico siniestro vial fue en el tramo de la Playa del Carmen-Tulum de la carretera federal 307, que conecta distintas localidades de la Rivera Maya, cuando la camioneta en la que se desplazaban los argentinos, que según las primeras investigaciones cruzó al carril contrario a gran velocidad en una ruta mojada por las lluvias, y aparentemente en mal estado, y chocó contra una van. El chofer de esta –que fue identificado como Fredy Omar Quijano Carrillo, de 33 años– también murió tras el impacto.

Vanesa Silva y Gerónimo Amengual

“En primer lugar agradecer a todos los corazones que desde diferentes partes del mundo enviaron su amor y su contribución para que Vane vuelva a casa con su mami”, indicó una de las amigas de Vanesa.

Y siguió: “Creemos que con lo que se recolectó hasta el momento podremos cubrir los gastos y tal vez quede algo para ayudar a la familia en los siguientes días. Digo ‘creemos’ porque, en estos momentos, a veces no todo es tan exacto ya que al cambiar divisas, realizar transferencias los montos se incrementan . O también surgen nuevos gastos. Aún no se ha concretado ningún pago, la logística se complicó más de lo esperado, pero confío en que pronto vamos a poder terminar con los trámites y Vane comenzará su viaje a casa”.

También habían difundido otra colecta para juntar fondos para Gerónimo Amengual, su novio. Ambos eran acróbatas e integraba “ArtDuo”. Según contaron en redes lograron recaudar US$2000 que alcanzaría para cubrir los gastos de sepelio, cremación y cambios de pasajes. “Responsablemente, damos por finalizada la colecta y estamos inmensamente agradecidos por esta hermosa red de amor”, dijeron.

Nahuel López

Los familiares de Nahuel López dijeron a LA NACION que también habían logrado alcanzar el monto necesario para poder repatriar su cuerpo. López estaba en México desde septiembre de 2023, le gustaba jugar al fútbol, actuaba –trabajó como extra en la serie El Marginal–, y era modelo.

Maximiliano Nicolás Laviano

En el caso de Maximiliano Nicolás Laviano, oriundo de Rosario, fueron sus padres quienes viajaron luego de la trágica noticia. “Quería contarte que me subí por primera vez a una avión, que por primera vez me hice un pasaporte y que por primera vez salí del país. Te soy sincero hice todo esto para venir a buscarte, sé que me dijiste que acá estabas bien y que eras feliz, pero la realidad es que toda la familia te extraña mucho y junto con mamá tomamos la decisión de venir a buscarte para ir a casa”; compartió su padre en Facebook.

Hacía aproximadamente un año que Laviano estaba en México, con un intervalo en el que había retornado al país. El joven, según se desprende de sus posteos en las redes sociales, en las que era muy activo, se dedicaba a la venta de celulares y desde hacía un tiempo se encontraba de viaje por México, donde había visitado varias ciudades.

Los dos sobrevivientes

Otros dos ciudadanos argentinos que estaban en la camioneta accidentada sufrieron lesiones: Yamil Lucas Figallo, de 30 años, que iba como copiloto, y Micaela Papiermeister, de 23. Fueron trasladados en helicóptero y hospitalizados. Figallo fue dado de alta, según confirmó su tía a este medio. Mientras que Papiermeister permanece internada en el Hospital General de Playa del Carmen y necesita dadores de sangre. Su madre viajó para acompañarla.

Quienes quieran donar sangre pueden presentarse en el Banco de Sangre del Hospital General De Playa del Carmen SESA, en Av. Constituyentes S/N, esquina Av. 135, Colonia Ejido, Playa del Carmen, Quintana Roo, de lunes a domingo de 7 a 10.30.

“No encuentro palabras para lo que me ha tocado vivir”, dijo hoy a través de sus redes sociales Lucas. Y contó: “Tengo nueve fracturas, seis de costillas, son tres de cada lados. Tres vértebras de la columna , dos lumbares y una torácica. Seguimos haciendo análisis y estudios porque hay otras cosas que no están saliendo bien. En cuánto sepa se los contaré”

“Solo les pido que sigan alentándome como siempre. Si ustedes no me abandonan, les prometo que yo no los voy a abandonar”, agregó. Y también dijo: “Quiero dar desde mi lugar mi más sentido pésame a la familia de todas las personas que perdieron la vida en el accidente. La familia de todos los chicos y del chofer de la van. Que el universo los tenga en la gloria a todos”.

LA NACION