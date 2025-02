Miami, destino predilecto. Vuelos repletos de argentinos, compras frenéticas y un pico de búsquedas inesperado

Solo en diciembre despegaron 141 aviones desde Ezeiza rumbo a estas playas, con 36.089 pasajeros en total; los turistas se sorprenden por los precios convenientes, incluso en rubros que solían ser prohibitivos; alta demanda para lo que resta del año

MIAMI.- Impulsados por el tipo de cambio favorable, los argentinos invadieron esta temporada las playas y los shoppings de Miami o usaron la ciudad como escala previa a viajes a los parques temáticos de Orlando o a centros de esquí en el país. Según cifras provistas por el Aeropuerto Internacional de Miami, solo tomando en cuenta los vuelos directos desde la Argentina a esa terminal, en enero de 2025, llegaron 19 servicios más que en el mismo mes de 2024, con un incremento del 14,6% de pasajeros.

En el inicio del verano, ya se perfilaba como un destino internacional predilecto para los sectores de mayor poder adquisitivo. De acuerdo a los datos de Aeropuertos Argentina, en diciembre despegaron 141 aviones rumbo a Miami, con 36.089 pasajeros en total, en comparación con los 30.562 que habían viajado en el mismo mes de 2023.

“Miami fue número uno en ventas para enero. Empezó a destacarse en el CyberMonday 2024, durante noviembre, cuando también hubo importantes compras para febrero”, indica Guido Boutet, gerente de marketing de Travel Services.

A fines de noviembre y principios de diciembre, por la eliminación del impuesto PAIS, volvió a observarse una ola de compras. “La ruta Buenos Aires - Miami logró vender más vuelos que a Río de Janeiro, San Pablo, Florianópolis, Cancún y Punta Cana. En febrero mantiene su liderazgo aunque en menor proporción por las altas ventas a Río”, expone Boutet.

Desde Despegar, Alejandro Festa, gerente de hospedajes y servicios turísticos, también explica que Miami trepó en las preferencias de los argentinos: “Si comparamos enero 2024 versus enero 2025, hay un aumento del 110%” en las compras de pasajes. La posibilidad de realizar pagos en cuotas fue determinante, según su análisis.

La suba en el número de pasajeros llevó a las aerolíneas a incrementar sus frecuencias. En diciembre pasado, por ejemplo, los vuelos con destino a Miami desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza pasaron de 125 a 141, en comparación al mismo mes de 2023.

“Miami desempeña un papel fundamental como centro de conexión para los viajeros de América Latina, permitiéndoles acceder a destinos en Estados Unidos y en todo el mundo”, describe Ignacio Borbolla, regional manager del sur de Florida de Delta Airlines, quien destaca que la alianza con LATAM empujó un crecimiento de un 68% de vuelos y la inauguración de nueve nuevas rutas de la aerolínea.

Durante enero, llegaron un 14,6% más de pasajeros desde la Argentina a Miami Felix Mizioznikov - Shutterstock

“En el súper pagamos menos que en la Argentina”

Los argentinos encuentran que Miami es más conveniente para sus bolsillos en comparación con otras temporadas, cuando el cambio no les resultaba favorable. “Siempre fue muy barata la ropa y muy caro el supermercado. Este año notamos que compramos un montón en el súper y pagamos menos que en la Argentina, mientras que comer en un restaurante está al mismo nivel. Cheesecake Factory, que antes era prohibitivo, ahora no lo es, teniendo en cuenta además que no pagás bebida si tomás agua y los platos son muy abundantes”, dice Guido Varsky, quien disfruta de sus vacaciones con su mujer y su hija de meses.

Justamente, en los rubros de artículos para bebé y juguetes detectaron que los precios representan un tercio de lo que suelen pagar. “Le compramos a la beba la sillita para el auto. Nos salió 280 dólares y en nuestro país está más de un millón de pesos. Los cochecitos cuestan mucho menos. No te digo que te pagás el pasaje de avión con esa diferencia, pero te venís de vacaciones y compensás esos gastos. El vuelo vino explotado”, aporta.

Rodrigo Pantalegui combinó las playas de Miami con un pequeño centro de esquí de Estados Unidos. Desde el Sawgrass, el outlet más grande de la ciudad, asegura que la ropa le pareció muy económica, incluso a valor dólar. “No sé si es la época o qué, pero en Hollister un pantalón que uso siempre valía US$ 50, hoy estaba US$ 39 y cuando voy a pagar me cobran US$ 21″, relata. La escena de familias que salen de los centros comerciales con las manos repletas de bolsas se replica por estos días. La idea de muchos visitantes es dejar listo el placard del próximo invierno en la Argentina.

El tipo de cambio favorable es aprovechado por los argentinos, que compran para toda la familia en las tiendas de Miami Shutterstock

“El galón de nafta, de 3,78 litros, que sale poco más de 3 dólares, está menos que en Buenos Aires; antes era al revés. Lo mismo el supermercado: el salmón fresco está 25% más barato en Miami, pero incluso la carne está más accesible, una especie de vacío acá sale US$11 el kilo contra 15.000 pesos en nuestro país”.

Según las estadísticas de Travel Services, la mayoría de los argentinos que eligieron Miami para vacacionar en enero sacaron sus pasajes cuando aún regía el impuesto PAIS, durante noviembre de 2024. “De acuerdo a los registros de nuestra agencia de viajes, el 92% de estas compras fueron realizadas en dólares con el objetivo de evitar el impuesto. La estabilidad, la facilidad para acceder a la compra de dólares vía MEP y realizar transferencias y pagos en dólares contribuyeron a posicionar a Miami como destino líder, y puede ser que se proyecte la tendencia unos meses más”, apunta Boutet. La posibilidad de abonar los tickets con tarjeta de débito en dólares, que se sumará a partir del 28 de febrero, dará un nuevo impulso a destinos como Miami, según su previsión.

Los argentinos invadieron las playas de Miami, que se consolidó como destino preferido en esta temporada Unsplash

Pico de búsquedas

En Travel Services detectaron que en las primeras semanas de febrero creció la demanda anticipada de pasajes para los meses de mayo y junio a Miami. Si bien es el destino que se reserva con mayor antelación a la fecha de partida, en este caso, el marcado interés se debe en gran parte al el fútbol.

La misma tendencia advirtieron en Despegar. “En junio, por el Mundial de Clubes, Boca Juniors se presentará en Miami, y notamos que las búsquedas para la semana del 9 de junio se quintuplicaron en relación a las tres semanas anteriores. Este comportamiento sucede desde la segunda semana de este año y vemos que el pico de búsquedas crece a medida que pasa el tiempo. El incremento para la semana 24 solo se puede observar en este destino”, precisa Festa.

Para viajar durante lo que resta de febrero a Miami se encuentran tarifas desde un millón de pesos con escala en Santiago de Chile. Y los vuelos siguen saliendo con ocupación completa pese a que muchas familias ya tomaron sus vacaciones. Los próximos meses también son prometedores. Pese a que Brasil empezó a jugar con fuerza en las preferencias de los argentinos esta temporada de verano, Miami no baja del podio.

