Hay alerta amarilla por frío extremo y vientos fuertes para este lunes 15 de junio: las provincias afectadas

En medio de un marcado descenso de la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este lunes 15 de junio las condiciones continuarán en la misma línea y emitió una serie de alertas amarillas por frío extremo y vientos fuertes para distintos sectores del país.

Según el parte compartido por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas por el aviso por frío extremo son Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Se trata de temperaturas que pueden ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, y que pueden ocasionar un efecto leve a moderado en la salud.

En estos casos, las mínimas podrían llegar a los -2°C, principalmente en los sectores del sur de Buenos Aires y La Pampa. En el norte, en Corrientes, en tanto, la marca más baja se estima que sea 7°C.

Mapa de temperaturas extremas para este lunes 15 de junio

Frente a este escenario, el SMN compartió una serie de recomendaciones para mantener a la población protegida y resguardada. El organismo ordenó evitar la exposición por tiempo prolongado al frío en exteriores y, en caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana; generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.); mantener la casa calefaccionada de forma segura; evitar los cambios bruscos de temperatura; tomar mucho líquido y no fumar en ambientes cerrados.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico informó que en zonas del sur rige una alerta amarilla por vientos fuertes. Es el caso de los sectores bajos de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan velocidades aproximadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 100.

Ante estos casos, el SMN aconsejó: evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional también emitió el pronóstico para este lunes en el AMBA, en donde las temperaturas se mantendrán por debajo de los 10 grados lo que resta del fin de semana largo. El organismo sostuvo que las mínimas serán más bajas que el sábado y domingo, aunque las máximas podrían ser más altas.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En este sentido, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una mínima de 2°C y una máxima de 15 grados. Durante la mañana se prevé el cielo algo nublado, aunque con el correr de la tarde se despejará y se mantendrá de la misma manera hasta el martes.

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con una temperatura mínima un poco más baja, de -1°C y una máxima de 14°C. Al igual que en la Ciudad, se estima que el cielo esté algo nublado durante la mañana y despejado a partir de la tarde.

Por su parte, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país, donde se esperan temperaturas máximas de 17°C y mínimas de 2°C en Córdoba; 16°C y 9°C en Tucumán; 15°C y -1°C en Santa Fe; 14°C y -1°C en Entre Ríos; 15°C y 9°C en Jujuy; 12°C y 8°C en Salta; 18°C y 8°C en Misiones; y 13°C y 7°C en La Rioja. Además, se prevén máximas de 18°C y mínimas de 6°C en Santiago del Estero; 14°C y 5°C en San Luis; 15°C y 0°C en San Juan; 15°C y 3°C en Mendoza; 13°C y 2°C en Río Negro; 14°C y 6°C en Chubut; y 9°C y 5°C en Santa Cruz.