“Micumán”: la niña que le cambió el nombre a Tucumán y enterneció las redes recibió una inesperada propuesta

Las redes sociales funcionan como un espacio en el que se dan a conocer anécdotas de la vida diaria. Un sinfín de relatos recorren las plataformas virtuales y algunos reciben una repercusión sumamente inesperada. El caso de Lupe, de Monte Grande, Buenos Aires, es uno de ellos. Su madre, Érica Almirón, compartió un video en TikTok donde mostró el momento en el que la niña de dos años juega con un rompecabezas de la Argentina y rápidamente se volvió viral por la peculiar ocurrencia: rebautizó a Tucumán como “Micumán”. En diálogo con LA NACION, la mujer habló del alcance del posteo y contó la inesperada propuesta que recibieron

En su cuenta @ericaalmiron1, Érica registró la tierna escena del diálogo que la pequeña mantuvo con su papá, Leandro. Al instante en el que estaba por poner la última pieza del juego de mesa, les hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa: “¿Por qué es Micumán? “.

La niña que se volvió viral en las redes sociales

Tras esta inquietud, su papá le respondió: “Este, amor, se llama Tucumán”. Sin embargo, ella relacionó el “Tu” de Tucumán con el adjetivo posesivo singular y lo cambió por “Mi”. Con ese escenario, insistió: “No, ¿por qué es Micumán?”. Acto seguido, le aclararon algo que no pareció convencerla por completo: “No es tú de tuyo, es parte del nombre: Tucumán, todo junto”.

En ese momento, y en búsqueda de otro significado, Lupe se dirigió hacia su mamá y le consultó: “¡¿Por qué Micumán?!”. Érica intentó entonces explicárselo de otra manera: “Se llama todo junto, Tucumán, no es tuyo. Se llama Tucumán, como turrón”. Con una inocencia que enterneció a los usuarios, le repreguntó: “¿Por qué se parece a un turrón?”.

Durante dos minutos, con idas y vueltas, la pareja intentó hacerle comprender el concepto con otros ejemplos. “No existe Micumán, es como el tío Tuco, Tucumán, pero no es que sea tuya”, precisaron. Sin embargo, no tuvieron éxito y Lupe insistió en que ella era quien estaba en lo correcto. “Es Micumán”, concluyó en el clip, con total seguridad.

En declaraciones a LA NACION, Almirón contó que la niña siempre suele sorprenderlos con sus ideas y dichos: “Es muy extrovertida, no para de hablar todo el tiempo. Es muy de su círculo íntimo. Cuando empezó la pandemia tenía 5 meses y no está acostumbrada al tumulto de gente. La realidad es que es tímida con los desconocidos pero una vez que agarra confianza, no para de hablar. También ama la música, escucha Lady Gaga, Dua Lipa, Harry Styles, Queen. Es un adulto en un envase de niño”.

Leandro, Lupe y Érica Érica Almirón

Por otro lado, sostuvo que no esperaban que la filmación se vuelva viral en las redes sociales. “Lo publiqué el martes a la noche y después me desconecté del celular. Al otro día, tenía mensajes de algunos familiares que me dijeron que vea TikTok y lo que se generó”. En ese momento, según reveló, tuvo temor por la exposición de la pequeña. “Con mi marido nos asustamos, porque no estamos acostumbrados a todo esto, se nos fue de las manos. Sin embargo, cuando vimos que el 99,9% de las personas reaccionaron de una manera súper tierna, nos calmamos”.

En cuanto al contexto en el que se dio el divertido episodio, describió. “Ella estudia hace un año, la estimulamos con el tema del habla, se sabe las provincias de la Argentina y las ubica en el mapa. Por la noche es el momento en el que estamos más relajados y hacemos otro tipo de actividades, como armar el rompecabezas, que es su favorito. Así surgió el llamativo ‘Micumán’”.

Las reacciones en las redes y la inesperada invitación que recibieron de Tucumán

En tan solo 2 días el posteo recibió 346 mil Me gusta y 2 millones de visualizaciones. En Twitter, Érica también publicó el video y allí recibió la respuesta de la ministra de Gobierno y Justicia de la mencionada provicina, Carolina Vargas Aignasse, quien les escribió con mucho humor: “La esperamos es Micumán”.

La respuesta de Carolina Vargas Aignasse, ministra de Gobierno y Justicia de Tucumán Twittter @CaroVargasTuc

“Luego de su tuit nos envió un mensaje por privado y nos felicitó por Lupe. Fue muy simpática, nos dijo que seguramente nos iban a contactar el área de turismo de Tucumán, tienen ganas de que vayamos a visitarlos y le dije que con mucho gusto iríamos”, manifestó Almirón.

Lo que empezó como una noche de juegos en familia se convirtió en un viral que recorrió todo el país. Ahora, resta esperar a que la pequeña visite la provincia que considera “propia” y, por qué no, sus papás compartan el momento en otro video para conocer su reacción.