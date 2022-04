Milagro en Córdoba: una moneda de $2 le salvó la vida cuando le dispararon en un robo

Franco Ramírez, un joven repartidor cordobés, no tiene dudas que fue un milagro que siga con vida luego de que un delincuente le disparara y una moneda de $2 desviara la trayectoria del proyectil de una de las arterias claves en el cuerpo humano.

Según relató a El Doce, el intento de robo ocurrió cuando Ramírez estaba repartiendo fiambres en la capital cordobesa y observó que un hombre se acercó en forma sospechosa. “Lo veo acercándose y sacando algo del bolsillo, así que instintivamente traté de agarrarlo. El ladrón sacó el arma, me disparó y se fue”.

“Traté de taparme la panza porque la semana mataron a un playero de esa manera . Sentí una quemazón en el muslo”, recordó Ramírez y agregó que la bala pegó en una moneda que estaba dentro de su billetera y que se partió en dos tras el impacto.

La billetera y el daño producido a la moneda

El sobreviviente agregó: “Traspasó la billetera de cuero y al otro día me di cuenta de que había pegado en la moneda y la dobló, eso fue lo que desvió la bala”, comentó mientras mostraba cómo había quedado el objeto metálico.

En posteriores declaraciones a A24, el repartidor aseguró que estaba convencido de que se trataba de un milagro porque, al desviarse, la bala no tocó la arteria femoral y quedó alojada en la pierna: “ Esta semana me van a decir si la sacan o la dejan ahí. Le doy gracias a Dios por haber protegido mi vida ”.