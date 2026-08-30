Misterio en Chubut: encontraron una camioneta hundida en un lago a 30 metros de la costa

Una camioneta fue encontrada hundida este sábado en el lago La Plata, dentro del Parque Protegido Municipal Shoonem, en Alto Río Senguer, en Chubut.

La Ford F-100 fue localizada por personal que se encontraba trabajando en una zona de la reserva natural a más de 5 metros de profundidad y a otros 30 de la costa. Horas más tarde, las autoridades identificaron al propietario y continúan con la investigación para establecer la sucesión de los hechos.

El hallazgo generó sorpresa, en primer lugar, al tratarse de un área en donde no está permitido el ingreso con autos. La zona es en las cercanías de la desembocadura del arroyo El Perdido, un sector de estricta conservación ambiental, según detalló diario Río Negro. Asimismo, tampoco se reportaron denuncias por vehículos extraviados o dañados en el último mes.

A partir de las primeras averiguaciones, las planillas y registros de acceso municipal permitieron constatar que el propietario del vehículo ingresó a la reserva natural el pasado 31 de julio acompañado por otra persona. A partir de eso, los especialistas elaboraron la hipótesis de que habrían intentado ingresar por una zona cercana a Laguna del Toro, aprovechando que durante el invierno algunas partes del lago permanecen congeladas. Sin embargo, debido al peso del vehículo, la capa de hielo que no era lo suficientemente fuerte se rompió e hizo que se hundiera la estructura.

El lago La Plata, en donde fue encontrada la camioneta

El intendente de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi, confirmó la información y dio más detalles sobre cómo se produjo el incidente. “Se trataría de una persona oriunda de Comodoro Rivadavia que había ingresado al parque el 31 de julio, según los registros municipales”, ratificó este sábado en diálogo con la radio local El Chubut.

“Hace aproximadamente 15 días que esa camioneta está en ese lugar”, afirmó Mongilardi. El funcionario advirtió sobre los el impacto ambiental de que un vehículo que contiene combustible y aceite permanezca durante tanto tiempo en el agua de una reserva natural. “Está en el agua, con todo lo que eso conlleva, en perjuicio del recurso agua, justamente, por los fluidos, batería, todo que está en el lugar”, señaló.

En tanto, personal de Ambiente del municipio se trasladó hasta el lugar para geolocalizar el vehículo y realizar registros fotográficos. Mongilardi afirmó que también se comunicaron con el establecimiento donde se habían alojado los visitantes y les informaron que la camioneta había sufrido un desperfecto y había quedado varada, pero nunca se comunicó que el vehículo había terminado dentro del lago.

Si bien no hubo víctimas fatales, el jefe comunal apuntó hacia los responsables y consideró que ““pusieron en riesgo su vida” teniendo en cuenta las temperaturas y las condiciones del lugar. “Es una locura, porque por más que esté congelado, no sé en qué cabeza cabe, no sé usted, yo no pasaría ni caminando sobre el lago, viendo las profundidades que tiene”, manifestó en la entrevista radial.

“Ahora uno ve esta situación y dice, ¿qué pasó con los ocupantes? Porque la verdad es que me imagino la situación que deben haber pasado en ese momento para poder salir de ese lugar, también en aguas tan profundas, tan heladas. Pusieron en riesgo sus propias vidas”, enfatizó.

El intendente también anticipó que, a raíz de este episodio, analizan restringir durante el invierno el acceso turístico. “Estamos hablando con el Concejo Deliberante de que lamentablemente vamos a tener que cerrar el acceso en el invierno, solamente permitir a los propietarios ir a ver sus instalaciones y no permitir la actividad turística en el invierno”, informó.