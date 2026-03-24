Misterio en Córdoba: buscan a una adolescente de 17 años y a su hijo de un año desaparecidos desde el domingo

Una adolescente de 17 años y su hijo de un año son intensamente buscados en la provincia de Córdoba luego de que fueran vistos por última vez el domingo pasado por la noche en la localidad de Ballesteros. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación de Bell Ville , encabezada por Nicolás Gambini, que difundió un pedido de colaboración para dar con el paradero de ambos.

Según el comunicado oficial, se trata de Judith Macarena Brítez, de 17 años, y su hijo Tomás Nahuel Irusta, de un año, quienes tienen domicilio en la localidad de Ballesteros. Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de manera urgente con las autoridades .

En el escrito difundido, la fiscalía brindó detalles sobre las características físicas de la adolescente para facilitar su identificación. Brítez mide aproximadamente 1,75 metros, es de contextura robusta, de tez trigueña, cabello negro ondulado y largo hasta la mitad de la espalda, y ojos marrones . Además, se indicó que no posee piercings ni tatuajes y que presenta una cicatriz de una quemadura en la pierna izquierda, a la altura de la ingle.

Las autoridades solicitaron comunicarse con la comisaría local o cualquier sede policial

Al momento de su desaparición, la joven vestía un pantalón de jeans blanco, una remera roja y zapatillas negras. En tanto, su hijo, Tomás Nahuel Irusta, mide aproximadamente 60 centímetros, es de tez trigueña, tiene cabello corto con rulos castaños y ojos marrones . Según se precisó, el niño llevaba una remera blanca, un conjunto de buzo y pantalón gris y zapatillas blancas con dibujos.

La fiscalía reiteró que “toda información” que pueda contribuir a la localización de ambos debe ser comunicada a la Comisaría de Ballesteros, a los teléfonos (0353) 154 272 725 y (0353) 49 396 01, o a cualquier sede policial o judicial.

En paralelo al pedido oficial, familiares de la adolescente difundieron mensajes a través de redes sociales con el objetivo de ampliar la búsqueda. “Necesito saber si alguien la vio que me avise, por favor, es mi hija y mi nieto”, expresó Nancy González, madre de Judith, junto a una imagen de ambos.

Otros allegados también replicaron el pedido de ayuda y solicitaron colaboración para compartir la información. “Se necesita de su colaboración, están desaparecidos. Compartan, necesitamos el paradero de Judith Brítez, de 17 años, y de su bebé de 1 año, Tomás Nahuel Irusta”, indicaron en distintas publicaciones.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las circunstancias en las que se produjo la desaparición ni sobre posibles hipótesis en torno al caso. La investigación continúa en curso y se mantiene el pedido de colaboración a la comunidad para poder dar con el paradero de la adolescente y su hijo.

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