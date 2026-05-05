Qué pasó con Nahuá Santos Riquelme, el niño de seis años que desapareció en Corrientes

La desaparición de Nahuá Santos Riquelme, de 6 años, mantiene en vilo a la provincia de Corrientes, donde se desplegó un amplio operativo de búsqueda tras perderse su rastro el domingo 3 de mayo en la ciudad de Esquina. El menor fue visto por última vez junto a su padre -un hombre de nacionalidad brasileña llamado Josias Santos Regis-, quien permanece prófugo.

Intensa busqueda en Corrientes

La activación de la Alerta Sofía -el sistema nacional de búsqueda urgente de niños en riesgo- se dispuso ante la falta de novedades sobre su paradero y la sospecha de que su integridad podría estar comprometida. El Ministerio de Seguridad Nacional difundió su descripción física y pidió colaboración a la población.

Alerta Sofía por Nahuá Santos Riquelme

Cómo y cuándo fue la última vez que lo vieron

Nahuá Santos Riquelme fue visto por última vez el domingo 3 de mayo junto a su padre, Josias Santos Regis, un ciudadano brasileño que actualmente es intensamente buscado por la Justicia.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el hombre habría retirado al niño al mediodía con la excusa de almorzar y luego pasar el día juntos. Horas más tarde, por la noche, dejó de responder los llamados de la madre del menor.

Nahuá Santos Riquelme y su padre Josias Santos Regis fueron vistos por última vez el domingo 3 de mayo

El contexto de la desaparición y la investigación

Según informaron fuentes oficiales, el caso se agravó luego de que Regis fuera señalado como el presunto autor de un ataque a balazos contra un hombre de 47 años, identificado como Javier Nievas, quien permanece fuera de peligro en el Hospital San Roque. Tras ese episodio, el sospechoso habría huido con su hijo.

Ante esta situación, la Policía de Corrientes montó un operativo cerrojo con controles en distintos puntos de Esquina y zonas cercanas. En el procedimiento intervienen varias dependencias, entre ellas la Comisaría Segunda y la Comisaría de la Mujer y el Menor.

La descripción del niño y el pedido de colaboración

Las autoridades difundieron las características físicas del menor para facilitar su identificación: es de tez blanca, tiene cabello rubio con rulitos y ojos claros. Al momento de su desaparición vestía un pantalón largo color crema, zapatillas blancas, una camiseta azul y blanca de manga larga y una campera marrón tipo inflable.

Desde el Ministerio de Seguridad solicitaron que cualquier información relevante sea comunicada de inmediato a las líneas de emergencia.

Qué dijo la madre del menor

La denuncia fue realizada por Mariana Riquelme, madre del niño y expareja del hombre buscado. En declaraciones a medios locales, relató que el padre del menor lo retiró con normalidad, pero que con el correr de las horas dejó de tener contacto.

“A la noche empezó a llamarme, yo no lo atendía porque estaba en una reunión. Después lo llamé para saber dónde estaba mi hijo y no me respondió”, explicó.

La mujer también expresó su preocupación por antecedentes de violencia. “Yo no estaba tranquila porque él tenía acciones violentas conmigo, entraba a mi casa, hacía lo que quería”, sostuvo, y señaló que había solicitado su deportación.

La hipótesis del entorno familiar

Un tío del menor aseguró que cree que el niño aún podría encontrarse en Esquina. Según planteó, el hecho de que el sospechoso haya dejado su vehículo y pertenencias indicaría que no se trataría de una fuga planificada a largo plazo.

Además, mencionó episodios previos de violencia que involucrarían al hombre buscado, lo que refuerza la preocupación de los investigadores sobre el contexto en el que se produjo la desaparición. “Es un psicópata, está mal”, concluyó.