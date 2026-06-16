Mitos y verdades: 10 preguntas (y respuestas) sobre qué le pasa al corazón cuando juega la Argentina

A pocas horas del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) difundió un informe basado en estudios internacionales que analiza qué ocurre en el cuerpo –y especialmente en el corazón– cuando un hincha atraviesa un partido de alta intensidad emocional.

La propuesta reúne diez preguntas y respuestas que buscan traducir en términos claros un fenómeno ampliamente extendido pero poco dimensionado: el impacto fisiológico del estrés deportivo en millones de personas.

Según la FCA, emociones como la ansiedad, la expectativa o la tensión no son solo percepciones subjetivas. Generan cambios medibles en el organismo, como el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la liberación de hormonas vinculadas al estrés.

1. ¿Qué sucede en nuestro corazón cuando vivimos un partido de alta tensión?

Hay partidos que empiezan incluso antes de que los jugadores pisen la cancha. La espera, los pronósticos y la expectativa generan una activación emocional conocida por millones de personas.

Cuando llega el partido, el organismo responde: aumenta la frecuencia cardíaca, sube la presión arterial y se liberan hormonas vinculadas al estrés.

Un estudio publicado en 2026 en Scientific Reports mostró que la frecuencia cardíaca de los espectadores comienza a incrementarse incluso horas antes del inicio del encuentro y alcanza picos durante los momentos de mayor tensión.

La hinchada argentina en 2023 Gentileza Leandro Paolillo - Gentileza Leandro Paolillo

En la mayoría de los casos es una reacción transitoria. Sin embargo, en personas con enfermedades cardiovasculares puede tener implicancias clínicas.

2. ¿Qué efecto tiene el consumo de alcohol durante los partidos?

El Mundial suele asociarse al consumo de alcohol, pero su combinación con estrés emocional merece atención.

La evidencia indica que quienes beben durante partidos intensos presentan frecuencias cardíacas más elevadas. Además, el alcohol puede favorecer arritmias, elevar la presión arterial y contribuir a la deshidratación.

A esto se suman hábitos frecuentes durante los partidos: comidas abundantes, exceso de sal, alteraciones del sueño y menor actividad física.

La recomendación es moderar el consumo.

3. ¿Puede un partido de fútbol desencadenar un infarto?

El partido no genera una enfermedad cardíaca, pero puede actuar como desencadenante en personas con patologías previas.

El estrés agudo eleva la presión, aumenta el consumo de oxígeno del corazón y puede activar mecanismos de coagulación.

Estudios realizados durante torneos internacionales registraron aumentos en internaciones por infarto tras partidos de alta carga emocional, como eliminaciones o definiciones cerradas.

4. ¿Se puede sufrir más viendo un partido que jugándolo?

Desde el punto de vista emocional, sí puede ocurrir.

¿Se puede sufrir más viendo un partido que jugándolo?

Los jugadores tienen entrenamiento y herramientas para manejar la presión. El espectador, en cambio, vive el partido con alta implicación emocional, pero sin posibilidad de intervenir en el resultado.

Esa combinación de expectativa, incertidumbre y falta de control activa respuestas biológicas intensas, con liberación de adrenalina y aumento de la frecuencia cardíaca.

5. ¿Las emociones deportivas producen cambios hormonales medibles?

Sí. Las emociones tienen una traducción biológica.

Estudios muestran que los hinchas con mayor identificación con su equipo presentan aumentos de cortisol, hormona asociada al estrés.

Una investigación publicada en Stress and Health detectó respuestas hormonales más intensas en espectadores más comprometidos emocionalmente.

6. ¿Por qué las definiciones por penales son un momento de especial riesgo?

Las definiciones por penales concentran una gran carga emocional en poco tiempo.

Durante esos minutos, aumentan la adrenalina, la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

Investigaciones realizadas en distintos torneos mostraron que los eventos cardiovasculares tienden a incrementarse en situaciones de máxima incertidumbre y tensión.

La definición por penales, un momento crítico Natacha Pisarenko - AP

7. ¿El calor puede aumentar los riesgos durante el Mundial?

Sí. El Mundial 2026 se juega en verano en el hemisferio norte.

Las altas temperaturas obligan al organismo a realizar un esfuerzo extra para regular la temperatura corporal, lo que incrementa el trabajo del corazón.

La hidratación, el descanso y la protección frente al sol son medidas clave, especialmente en personas con mayor vulnerabilidad.

8. ¿Quiénes deberían extremar los cuidados durante el Mundial?

Los grupos de mayor riesgo incluyen personas con enfermedad coronaria, antecedentes de infarto, insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes o arritmias.

En estos casos, se recomienda mantener controles, respetar la medicación y consultar ante síntomas de alarma.

Una proporción importante de quienes sufren eventos cardiovasculares durante estos eventos ya tenía enfermedad cardíaca previa.

9. ¿Qué hacer ante un paro cardíaco durante un evento deportivo?

La respuesta rápida es clave.

La reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso de un desfibrilador externo automático (DEA) aumentan la supervivencia.

Las acciones básicas incluyen reconocer el colapso, activar emergencias, iniciar RCP y utilizar un DEA si está disponible.

10. ¿Cómo se puede disfrutar del Mundial cuidando el corazón?

El disfrute del fútbol es compatible con el cuidado de la salud.

Las recomendaciones incluyen evitar excesos con el alcohol, mantener hábitos de descanso, hidratarse, realizar actividad física y controlar factores de riesgo.

También se destaca la importancia de conocer maniobras de RCP y la ubicación de desfibriladores.