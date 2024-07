Escuchar

Una mujer fue hallada muerta en su vivienda cuando los Bomberos acudieron a extinguir un incendio desatado en un edificio de dos cuerpos. El siniestro tuvo lugar en la madrugada de este jueves en el barrio porteño de Monserrat. La víctima era discapacitada y residía en la planta baja.

De acuerdo a los primeros reportes, el fuego comenzó en un departamento del segundo piso de uno de los dos cuerpos del inmueble, ubicado en la calle México entre Santiago de Estero y San José, informaron las fuentes policiales consultadas por LA NACION. Al arribar los paramédicos, tres de los habitantes debieron ser oxigenados por inhalar humo, aunque no requirieron traslado.

Monserrat: se prendió fuego el segundo piso de un edificio y murió una mujer que vivía en planta baja Policía de la Ciudad

Los bomberos combatieron el fuego con una línea de 38 milímetros y al franquear el acceso a una de las viviendas hallaron a una mujer inconsciente que personal médico constató como fallecida.

Ambulancias del SAME y efectivos de la Brigada Especial Federal de Rescate (Befer) acudieron al siniestro. A su vez, la Policía científica realizó pericias en el lugar para intentar establecer las causas del siniestro.

Este no fue el único incendio que se sucedió en las primeras horas de esta madrugada. En el barrio de Belgrano, en la calle La Pampa al 2500, la cocina de un departamento del tercer piso de un edificio se prendió fuego y los vecinos debieron autoevacuarse. Mientras los bomberos extinguían las llamas los médicos del SAME atendieron a dos de los residentes, de 23 y 30 años, aunque no fue necesario su traslado, agregaron las fuentes.

En tanto en la calle Arenales al 2800 entre Laprida y Agüero, en el barrio de Recoleta, se realizó otro operativo de Bomberos, Policía y SAME por el incendio en el primer piso de un edificio. De acuerdo a las primeras pericias, se incendió la campana de una cocina.

