La Argentina se paralizó con la noticia de la muerte de Diego Maradona y nadie quedó ajeno

A Víctor Galeano se le acumulan los autos que quieran estacionar en el garaje, pero no puede sacar la mirada de la pequeña tele que tiene en la cabina. "Murió Maradona", dice una placa roja."Me acaba de avisar un cliente y tuve que prender la televisión para creerlo. Me pone remal. Diego es lo más grande que hay".

La Argentina se paralizó con la noticia. Nadie quedó ajeno. Ni siquiera aquellos a los que el fútbol no les importa. Esto es otra cosa: murió una leyenda, el hombre que logró hacer feliz a todo un país. Y la reacción en cada rincón de la ciudad fue de dolor, tristeza y consternación.

"Estoy que no caigo", dice Abel Cardozo, mientras se toca la cara sin levantar la vista del celular. Es paraguayo, trabaja en un hotel de Belgrano y acaba de salir a tomar aire para procesar la noticia que lo conmovió. "Me tocó porque lo admiro, aunque no soy de acá. Es el rey del fútbol que se murió ".

Rodolfo Fernández, repasador bajo el brazo, mira de reojo la televisión prendida del bar en el que trabaja y se seca una lágrima con disimulo. "Se murió el único ídolo que tengo", cuenta. Tal vez por eso de la idolatría nunca pensó que se podía llegar a morir. "Soy bostero y me duele el alma".

¡Qué garrón!", dice un cartonero en la Plaza la Redonda, que todavía no se había enterado. En la panadería de enfrente no se hablaba de otra cosa.

A unos pocos metros, Eduardo González se saca los anteojos y se limpia las lágrimas. "Es muy shockeante", dice, vestido de pies a cabeza de River. Acaba de salir de una clase de spinning en la que el profesor avisó a los gritos que había muerto el Diego. Camino a su casa, se sentó en un banco de plaza para escribir un pequeño homenaje en FB. "Los que amamos el fútbol no podemos dejar de sentirlo -llora mientras lo dice-. Maradona fue un artista irrepetible que nos dio las mayores alegrías futbolísticas como país y eso está más allá del club de cada uno".

Dardo Aguirre, encargado de edificio, también es de River y también llora. "¡Es una noticia tan triste! Cómo futbolero te quedás sin palabras. Lo recordaremos siempre".

De a poco empiezan a aparecer camisetas de boca en las bicisendas de Belgrano. Manuel Fernández -remera de Riquelme- estaciona la playera para comprarse unas empanadas. Él destaca: "Todo lo que fue el Diego adentro de la cancha". Y toma como propio aquello de que la pelota no se mancha.

"Lo saqué de casa porque no paraba de llorar", dice Liliana Martínez, mientras señala a su hijo. Damián tiene 34 años, barbijo y camiseta azul y grana y la incapacidad de hilvanar una frase entera sin sollozar. "Nadie nunca lo va a poder superar", suelta antes de irse.

