Qué dijo el director del colegio donde 300 familias acordaron prohibir el celular a los chicos hasta los 13 años

Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
El colegio San Nicolás, de Mendoza, avanzó con un pacto parental; la decisión se tomó luego de constatar que el uso restringido no funcionaba y que las pantallas afectaban la convivencia, la atención y el bienestar emocional de los alumnos
- 3 minutos de lectura'
El director del Colegio San Nicolás, de Mendoza, Ramiro Pontis, explicó en LN+ la decisión prohibir en primaria y secundaria el uso del celulares durante toda la jornada escolar. Indicó que la medida se tomó después de observar que el sistema de uso restringido “no estaba dando resultado” y de recibir una capacitación de un especialista de Buenos Aires que les mostró “el daño que produce el uso excesivo de las pantallas en los chicos”.
Pontis señaló que el cambio responde a una necesidad concreta dentro del colegio: “Se pasaban el recreo con el celular y no interactuaban entre ellos”, lo que deterioraba la vida social dentro del ámbito escolar.
La institución comprobó que, aun con límites, el dispositivo ocupaba todo el espacio del recreo y que las redes sociales generaban tensión entre los alumnos, desde la búsqueda de aprobación en fotos hasta la presión en juegos y apuestas.
Cómo surgió la decisión de los padres y el colegio
La medida surgió de un pacto parental, consensuado entre el colegio y las familias a partir de la misma charla que padres, madres, docentes y autoridades compartieron con el especialista.
Según Pontis, los adultos comprendieron la gravedad del impacto digital en la convivencia escolar, mientras que los alumnos reaccionaron con resistencia: “Me han hecho saber su disconformidad, no quieren saber absolutamente nada”, afirmó.
Cómo será la nueva política de uso de celulares en el colegio
En primaria, los alumnos no pueden usar el celular en ningún momento de la jornada escolar. De todas formas, quienes necesiten llevarlo por una cuestión logística para las actividades de la tarde, deberán tenerlo apagado durante todo el día.
En secundaria, se elimina el uso durante los recreos y en cualquier otro momento. Al ingresar, los estudiantes entregarán el teléfono, lo recuperarán al salir y deberán reemplazar el celular como medio de pago por dinero en efectivo.
Pontis destacó que un grupo de padres incluso propuso entregar celulares viejos para uso limitado, pero el colegio explicó que el problema es el acceso permanente a redes sociales y juegos, que “genera ruido en la convivencia del colegio”.
Ansiedad, notificaciones y convivencia: los motivos del cambio
El director describió que muchos de los conflictos entre estudiantes se originaban en el uso del celular. “Las mujeres se fijan si las subieron en la foto, si les pusieron ‘Me gusta’. Los varones están absorbidos por el juego y, en algunos casos, por las apuestas”, sostuvo.
Estas dinámicas generaban comparaciones constantes, frustración, aislamiento y discusiones. Además, Pontis remarcó el impacto emocional del dispositivo en el día a día: “Tener el teléfono en el bolsillo les genera una ansiedad tremenda. El teléfono vibra y quieren ver de qué es la notificación”.
Por eso, aclaró que el objetivo de la escuela no es castigar sino “colaborar con la educación de los chicos”, y que el trabajo debe ser compartido: “El ejemplo tiene que venir de las familias”.
- 1
Ley de Libertad Educativa: homeschooling, examen final del secundario, evaluación docente y rendición de cuentas, los ejes
- 2
Nuevo estudio: por qué bailar tango podría ser una actividad clave para desacelerar el envejecimiento cerebral
- 3
Antidepresivos. Según un megaestudio, de qué manera es recomendable dejar de tomarlos
- 4
Tirzepatida. Llega al país un nuevo fármaco inyectable para adelgazar: quiénes lo pueden usar