Qué dijo el director del colegio donde 300 familias acordaron prohibir el celular a los chicos hasta los 13 años

El director del Colegio San Nicolás, de Mendoza, Ramiro Pontis, explicó en LN+ la decisión prohibir en primaria y secundaria el uso del celulares durante toda la jornada escolar. Indicó que la medida se tomó después de observar que el sistema de uso restringido “no estaba dando resultado” y de recibir una capacitación de un especialista de Buenos Aires que les mostró “el daño que produce el uso excesivo de las pantallas en los chicos”.

Pontis señaló que el cambio responde a una necesidad concreta dentro del colegio: “Se pasaban el recreo con el celular y no interactuaban entre ellos”, lo que deterioraba la vida social dentro del ámbito escolar.

La institución comprobó que, aun con límites, el dispositivo ocupaba todo el espacio del recreo y que las redes sociales generaban tensión entre los alumnos, desde la búsqueda de aprobación en fotos hasta la presión en juegos y apuestas.

Acuerdan prohibir el celular a chicos de hasta 13 anos en Mendoza

Cómo surgió la decisión de los padres y el colegio

La medida surgió de un pacto parental, consensuado entre el colegio y las familias a partir de la misma charla que padres, madres, docentes y autoridades compartieron con el especialista.

Según Pontis, los adultos comprendieron la gravedad del impacto digital en la convivencia escolar, mientras que los alumnos reaccionaron con resistencia: “Me han hecho saber su disconformidad, no quieren saber absolutamente nada”, afirmó.

Cómo será la nueva política de uso de celulares en el colegio

En primaria, los alumnos no pueden usar el celular en ningún momento de la jornada escolar. De todas formas, quienes necesiten llevarlo por una cuestión logística para las actividades de la tarde, deberán tenerlo apagado durante todo el día.

En secundaria, se elimina el uso durante los recreos y en cualquier otro momento. Al ingresar, los estudiantes entregarán el teléfono, lo recuperarán al salir y deberán reemplazar el celular como medio de pago por dinero en efectivo.

Los alumnos de todos los niveles del colegio no podrán utilizar el celular durante toda la jornada escolar Freepik - Freepick

Pontis destacó que un grupo de padres incluso propuso entregar celulares viejos para uso limitado, pero el colegio explicó que el problema es el acceso permanente a redes sociales y juegos, que “genera ruido en la convivencia del colegio”.

Ansiedad, notificaciones y convivencia: los motivos del cambio

El director describió que muchos de los conflictos entre estudiantes se originaban en el uso del celular. “Las mujeres se fijan si las subieron en la foto, si les pusieron ‘Me gusta’. Los varones están absorbidos por el juego y, en algunos casos, por las apuestas”, sostuvo.

Estas dinámicas generaban comparaciones constantes, frustración, aislamiento y discusiones. Además, Pontis remarcó el impacto emocional del dispositivo en el día a día: “Tener el teléfono en el bolsillo les genera una ansiedad tremenda. El teléfono vibra y quieren ver de qué es la notificación”.

Por eso, aclaró que el objetivo de la escuela no es castigar sino “colaborar con la educación de los chicos”, y que el trabajo debe ser compartido: “El ejemplo tiene que venir de las familias”.