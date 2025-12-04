Se casaron y homenajearon a Diego Maradona con una boda temática en Salta

Una pareja de salteños se casó y tuvo una fiesta rodeada de guiños a Diego Armando Maradona, uno de los ídolos más grandes en la historia del fútbol argentino. Desde fotos y gestos, hasta las margaritas de Dalma estuvieron presentes en la ceremonia, donde todos cumplieron un rol fundamental. Los propios protagonistas fueron quienes contaron todos los detalles de su soñada boda.

El pasado 23 de noviembre, Santiago Mendieta y Felicitas Nougues dieron el sí en el altar y se convirtieron en marido y mujer, aunque su boda se hizo viral luego de haber plagado la ceremonia de homenajes a Maradona. En diálogo con LA NACION, el novio contó cómo se decidieron por esta temática: “Cuando empezamos a planear la fiesta, empezamos a tirar ideas de lo que nos gustaría a ambos y, por mí que soy fanático del Diego, decidimos agregar algunos detalles. Ella es arquitecta y también organiza a la perfección este tipo de eventos. Habíamos hablado de las margaritas y encontramos la coincidencia de las medias de Diego en Nápoles y la onda de ella. Así que hicimos paquetitos de margaritas para tirar en vez del tradicional arroz”.

Santiago Mendieta y Felicitas Nougues se casaron y homenajearon a Diego Armando Maradona (Foto: gentileza Santiago Mendieta)

Así, él decidió llevar la estampita del casamiento de Diego y Claudia en el lugar donde se suele colocar el pañuelo del traje, aunque también las repartió entre los invitados. Luego de dar el sí, mientras el flamante matrimonio se retiraba del altar, los presentes les arrojaron las mencionadas margaritas, un guiño a la foto de Maradona junto a su hija Dalma en la época de SSC Napoli, cuando ella le puso varias flores en sus medias y el entonces capitán de la selección argentina entrenó de esa manera.

El momento de Dalma con las margaritas y su papá Maradona se convirtió en una de las fotografías más icónicas del 10 YouTube / Dalma

Luego, hubo fotos grupales junto a una figurita gigante de Maradona, más específicamente la que utilizó la editorial italiana Panini para el Mundial 1986 de México, aunque en la parte inferior se pudo leer la leyenda “Diego vive”. Esta misma imagen recorrió la fiesta y se lució tanto en la barra de tragos como junto a los DJs mientras musicalizaban la noche. “Obvio que cada vez que aparecía el superpóster de Diego, los DJ ponían ‘La mano de Dios’, ‘Santa Maradona’, ‘El baile de la gambeta’ o alguna otra. Siempre un descontrol. Yo soy muy fanático de Diego, desde chiquito. Desde que lo vi jugar en la cancha de Gimnasia y Tiro en 1994, en un Argentina - Marruecos. Último partido de Diego con la camiseta de la selección en suelo argentino”, agregó Santiago.

Y esto no fue todo, sino que antes de la luna de miel continuaron con los homenajes al astro de la selección argentina. Al respecto, el flamante esposo reveló: “Mi mujer no es fanática del fútbol, aunque juega muy bien, pero me acompaña siempre en mis locuras. A los dos días, horas antes de salir de luna de miel, con amigos del club colocamos el mural de San Spiga en la tribuna que da al arco donde Diego marcó su último gol con la camiseta de la selección, en la cancha de fútbol más antigua del país”.

El homenaje a Maradona llegó hasta el estadio donde se despidió de la selección (Foto: gentileza Santiago Mendieta)

Ya sea por casualidad o por el destino, los recién casados se fueron de luna de miel el 25 de noviembre, es decir que eligieron dejar la Argentina el mismo día que se cumplieron cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona.

Tras varios días desde la boda, Matías Maiztegui, el filmmaker del casamiento, compartió un video resumen de la ceremonia y decidió centrarse en la fiesta, aunque dos de los homenajes a Maradona consiguieron colarse dentro. Primero apareció la estampita de Diego y Claudia en su boda de 1989, mientras que después fue turno del lanzamiento de las margaritas.

La boda maradoniana fue viral en redes sociales

Este homenaje a Maradona llegó a la familia del 10 y fue Raúl Alfredo ‘Lalo’, hermano menor del ídolo quien compartió una foto del casamiento en sus redes sociales. Además, Dalma hizo lo propio con el posteo del filmmaker y esto generó la emoción de Santiago Mendieta, quien aseguró sentirse encantado con haber conseguido llegar a ella y agregó que le hubiera encantado tener una conversación con la hija de Diego.

Otra pareja directamente se casó en la iglesia maradoniana

Si bien este homenaje de Santiago Mendieta y Felicitas Nougues a Diego Armando Maradona fue muy icónico, lo cierto es que se puede profundizar todavía más en el fanatismo por el 10 de 1986. Así lo hicieron Héctor García y Jaziel Torres, una pareja mexicana que decidió ser la primera en casarse en la iglesia maradoniana ubicada en la ciudad de San Andrés Cholula, en el estado mexicano de Puebla.

Héctor García y Jaziel Torres confirmaron sus votos matrimoniales en la iglesia maradoniana

El 1 de octubre de 2022, ambos sellaron la unión matrimonial ante un director técnico espiritual, un decorado repleto de imágenes de Diego Maradona en la mayoría de los clubes donde estuvo y banderas argentinas que pintaron un escenario meramente futbolístico. Al ser el primer matrimonio oficial que se celebró en la iglesia, Marcelo, su fundador, le preguntó a los dos si estaban de acuerdo en que los medios de comunicación estuvieran presentes para un momento sumamente particular e histórico y accedieron sin problema, por lo que la noticia dio vuelta al mundo.