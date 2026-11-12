Murió María Assof de Domínguez, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo

La histórica referente de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza María Assof de Domínguez murió el miércoles a los 95 años tras décadas de búsqueda de su hijo y su nuera.

La activista por los derechos humanos dedicó 40 años de su vida a encontrar a su hijo, su nuera y el bebé que ambos esperaban al momento de su desaparición. No hubo noticias sobre el paradero de su familia hasta que en 2015 logró conocer a su nieta Claudia, con quien compartió los últimos 11 años de su vida.

María Assof de Domínguez

El 9 de diciembre de 1977, el hijo de María, Walter Domínguez, y su nuera Gladys Castro, que estaba embarazada de seis meses, fueron secuestrados en su domicilio de la localidad mendocina de Godoy Cruz.

Ambos jóvenes integraban el Partido Comunista Marxista Leninista. Desde entonces nunca más se volvió a registrar información sobre el paradero de la pareja ni sobre el nacimiento del bebé.

María comenzó la búsqueda, primero en Godoy Cruz y después en Buenos Aires, pero los resultados siempre fueron negativos. “Desde el primer día que presentamos hábeas corpus empezó la lucha, pero nunca supimos dónde estuvieron”, contaba, según las Abuelas de Plaza de Mayo que informaron su fallecimiento.

Su hijo, Walter Domínguez, y su nuera, Gladys Castro

La historia de Claudia, la nieta recuperada N°117

El 27 de agosto de 2015 María recibió la llamada de Estela de Carlotto, que le dio la noticia de la restitución de su nieta, y poco después, junto con su consuegra, Angelina Catterino de Castro –recientemente fallecida también–, estuvieron presentes en la conferencia de prensa en la que Abuelas anunció la noticia.

“Nunca perdí la esperanza. Si no la encontraba yo, estaban nuestros datos en el Banco Nacional de Datos Genéticos y ella hubiera podido buscarnos, aun si hubiéramos muerto. Pero aquí estamos. Gracias a Dios, apareció ahora”, expresó por entonces.

“Jamás bajó los brazos, ni dejó de marchar en la Plaza San Martín de Mendoza, aún en los primeros tiempos cuando les gritaban ‘locas’, ‘madres de terroristas’, que fueran ‘a lavar los platos’”, recordaron la Abuelas de Plaza de Mayo.

Y agregaron: “Pudo abrazar a su nieta Claudia, compartir 11 años con ella y recuperar algo del tiempo que les robó el terrorismo de Estado. Hoy Claudia sigue sus pasos y ella misma se ha convertido en una referencia de la lucha por los derechos humanos en la provincia”