Murió Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, a los 95 años

Murió a los 95 años Taty Almeida, presidenta de la organización de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, que surgió con las primeras rondas en reclamos por desaparecidos durante la última dictadura militar.

“Con un dolor muy profundo, nos toca compartir la noticia más triste: hoy partió nuestra querida Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea fundadora”, indicaron en la publicación del organismo.

En el texto también se señala su compromiso y su larga participación en los organismos de derechos humanos: “Gracias por tu compromiso, por tu militancia, por tu ternura y por cada palabra que siempre será un refugio y un abrazo”.

Taty había nacido en Buenos Aires el 28 de junio de 1930. En 1953 se casó con Jorge Almeida y tuvo tres hijos, tal como indica en su página oficial la organización de derechos humanos.

Desde 1979, año en el que se sumó por primera vez a una de las rondas que hacían las Madres de Plaza de Mayo comenzó su participación.

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