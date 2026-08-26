Música, historias y sabores: llegan el Año Nuevo Judío y otra edición del Rosh Ashaná Urbano

Habrá actividades, comida típica y shows. Con el objetivo de celebrar la llegada del año 5787 del calendario judío, Rosh Hashaná Urbano propone este fin de semana una jornada al aire libre, abierta a todos. Como cada año, la experiencia busca poner en valor la diversidad, la convivencia y el encuentro en la ciudad de Buenos Aires.

“Rosh Hashaná Urbano es una invitación a comenzar un nuevo año encontrándonos. Desde hace trece años, llevamos la tradición judía al espacio público para compartirla con toda la sociedad y renovar nuestro compromiso con una convivencia basada en el respeto, el conocimiento y la alegría de estar juntos”, afirmó Cynthia Cuculiansky, presidente de Limud BA, la ONG que organiza el encuentro.

Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío, marca el inicio de un nuevo ciclo. La festividad conmemora la creación del ser humano y representa un tiempo de reflexión, renovación y balance. Entre sus tradiciones más representativas se encuentra el toque del shofar, un antiguo instrumento de viento cuyo sonido invita a la introspección y a revisar las acciones del año que concluye.

La experiencia busca poner en valor la diversidad, la convivencia y el encuentro Gentileza Limud BA

La celebración también incluye tradiciones gastronómicas simbólicas, como la manzana con miel, asociada al deseo de un año dulce y próspero, y la jalá redonda, pan cuyo formato circular representa el fin de un ciclo y el inicio de uno nuevo.

En esta nueva edición del Rosh Ashaná Urbano, que se desarrollará este domingo 30 de agosto de 12 a 18, habrá nueve charlas y talleres. Se podrá cocinar, bailar, crear un vision board y reflexionar.

Con la Plaza Seeber de Palermo (Av. del Libertador y Av. Sarmiento) como escenario, los visitantes podrán disfrutar de 17 puestos gastronómicos con comida tradicional, 19 stands de artesanías y cinco shows en vivo.

Consolidado como un espacio de encuentro abierto a toda la comunidad, Rosh Hashaná Urbano reúne cada año a miles de personas para celebrar el Año Nuevo Judío a través de propuestas culturales, gastronómicas y recreativas.

En caso de lluvia, el evento se reprogramará para el 6 de septiembre en el mismo lugar. No obstante, el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé precipitaciones para este domingo 30 de agosto.

Los interesados pueden obtener más información en las redes sociales de Limud BA. Se trata de una organización liderada por voluntarios, que promueve el aprendizaje y la cultura judía en formatos innovadores y abiertos. Integra Limmud Internacional, entidad global nacida en Inglaterra en 1980, presente hoy en más de 30 ciudades y con más de 35.000 participantes por año. En la Argentina está desde 2007.