Nati Jota tuvo que pedir disculpas por sus tuits discriminatorios

Tras la suspensión por tiempo indeterminado de los jugadores de los Pumas Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino por los posteos racistas que realizaron en sus cuentas de Twitter hace unos años, quien está bajo la lupa ahora es la influencer Nati Jota, quien por la mañana pidió disculpas desde sus redes sociales.

"Ah una cosita más @ayudablackberry, me gustaría que se llame WhiteBerry porque el negro es de raza inferior. Nada, eso. Besis"; "Para mí, si sos gordo es que no encontrás la felicidad en la vida"; "Chicos, es negro, no hay que tomarlo en serio", son algunos de los tuits que la mediática realizó entre 2011 y 2014 y que comenzaron a circular en esa red social por parte de usuarios que la señalaban como discriminadora y xenófoba.

La joven, desde su cuenta de Instagram, hizo su descargo y dijo que en el pasado "hacía chistes de humor negro" y que siempre supo que "estaba la chance" de que salieran a la luz y que ella nunca señaló a nadie por tuits discriminatorios del pasado porque entiende "que eran otros tiempos".

Además, cuestionó a quienes buscaron sus tuits para reflotarlos: "Son todos unos caraduras en levantar el dedo, exponerme o intentar cancelarme. Hace 10 años yo tenía 15 años, y por más imbécil que pudiera ser a esa edad, había muchos chistes que estaban permitidos y 10 años después, por suerte, culturalmente y socialmente ya no están permitidos".

Por otra parte, admitió: "Y sí, yo hacía chistes con la palabra negro, y sí, me da vergüenza y no me parece que tenga que ser cancelada hoy en día por haber hecho eso hace diez años. Me da vergüenza y me angustia un montón".

Entre otras cosas, comentó que se levantó a la mañana con la novedad de que había sido "escrachada" en Twitter y con muchos mensajes de amigos, como Migue Granados, que le preguntaban por esos tuits del pasado. Además explicó que cuando comenzó en esa red social, ella quería "tener seguidores" y la mayoría de los usuarios tenia 40 años y su objetivo era llamar la atención para "sumar seguidores" porque le "divertía".

"Yo sé que no soy una mala persona y tengo conciencia social, hace 10 años cuando tenía 15, 16, hacía chistes con temas del orto. Pero hoy a un registro muy evidente de los que usábamos Twitter yo no sé si lo mejor es no decir nada, pero cada minuto me está pesando fuerte en la espalda y pido disculpas a todos los que se hayan sentido afectados y me da vergüenza", explicó.

Desde su publicación en Instagram, que duró más de 20 minutos, volvió a recalcar: "A los 15 años yo era una estúpida, la sociedad era una estúpida y lo que escribí en Twitter era socialmente aceptado y celebro que hoy no sea así".

Los tuits

Los tuits que fueron rescatados por varios usuarios hicieron que Nati Jota se convierta en trending topic junto a Matera. Hoy la cuenta de Twitter de Nati Jota no expone ese tipo de tuits y desde su cuenta de Instagram se sumó a una campaña para visibilizar la obesidad y desestigmatizarla.

Con respecto a los tuits de los jugadores de Los Pumas, desde la Defensoría de CABA y el INADI, se emitió un comunicado que expresó: "Vamos a realizar las denuncias respectivas y a ofrecer cursos y programas a la UAR para deconstruir esta postura inconcebible e inaceptable en nuestra sociedad democrática y heterogénea. Deben disculparse ante la sociedad, responder si corresponde ante la justicia, y cambiar sus reprochables conductas".

Migue Granados, otro famoso cuestionado

Otro de los famosos cuestionado por sus publicaciones de años atrás fue el humorista Migue Granados, cuyo nombre se convirtió en tendencia en Twitter, donde los usuarios puntualizaron en "chistes" que redactó en su cuenta.

"Mañana sorteo de la Dodge Ram. Negra ploteada. La idea es que la usen, si son demasiado negros la pueden vender. Es su decisión" o "te entro como gorda a recital de Arjona" fueron algunos de los tuits señalados, escritos por Granados en 2011 y 2012, respectivamente.

Sin embargo, el más repudiado fue uno en el que hizo referencia al femicidio de Wanda Taddei, a quien su pareja, el exbaterista de Callejeros Eduardo Vázquez, la prendió fuego. "Más calor que Wanda Taddei en el baúl del auto de Cabezas", publicó, en 2010.

