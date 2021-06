“Necesito ayuda, soy víctima de violencia de género”: el desesperado pedido de una mujer en el cuaderno de su hija de 7 años

MENDOZA.- “Necesito ayuda, soy víctima de violencia de género, mi marido no me deja ir, llamar a la policía”. Con ese contundente mensaje, escrito en el cuaderno de su hija de 7 años, una mujer logró que la maestra de la pequeña diera aviso a los efectivos y pudieran rescatarla. El hombre fue detenido, pero recuperó la libertad por no tener antecedentes penales ni denuncias previas.

El sorprendente caso se produjo en la comuna de Tupungato, a más de 70 kilómetros de la capital provincial. La mujer se encontraba privada de su libertad en su propio hogar por parte de su esposo, lo que le impedía alertar a las autoridades, ya que estaba amenazada de muerte.

Por tal motivo, decidió plasmar su pedido de auxilio en una hoja de tareas de la niña para que llegara a la escuela pública 1-577 Humberto Beghin, donde asistía la menor. Así fue como la docente al leer el texto tomó intervención de inmediato y junto a los directivos del establecimiento decidieron dar aviso al 911, lo que permitió que las fuerzas de seguridad se activaran y montaran un operativo especial para asistir a la víctima, en el distrito de La Arboleda.

De esta manera, agentes de la Unidad Especial de Patrullaje de la comuna se dirigieron a la casa de la mujer, ubicada en Dubois, una precaria zona de la comuna, quien se encontraba encerrada junto a uno de sus hijos. De inmediato, se dio lugar a la atención de profesionales de la salud mientras el caso quedó en manos de la Oficina Fiscal departamental.

La víctima fue atendida por profesionales y se dio intervención a la Oficina Fiscal de esa comuna, donde se inició una investigación contra el hombre, al que se le impuso la exclusión de hogar y someterse a un tratamiento psicológico.

La mujer y su hija se encuentran en buen estado de salud, luego de que fueran asistidas en los hospitales Las Heras y Humberto Notti, respectivamente. En primera instancia, la mamá de la pequeña no presentó lesiones físicas pero, según fuentes del caso, sufría hostigamiento psicológico permanente. De todas maneras, la causa está bajo “estricto secreto de sumario”, por lo que se esperan nuevos estudios y pericias para determinar cómo avanza la investigación judicial.