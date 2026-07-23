Ni una, ni dos, ni tres: multan a un camionero que cometía cinco infracciones al mismo tiempo en una autopista del AMBA

Un conductor profesional fue sancionado luego de ser detectado mientras cometía cinco infracciones de tránsito de manera simultánea sobre la autopista Acceso Oeste. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 26, durante uno de los controles que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realiza sobre el transporte de cargas y pasajeros en los principales corredores de acceso al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Los agentes observaron inicialmente que el camión circulaba por el carril izquierdo de la autopista, un sector reservado para maniobras de adelantamiento en el caso de vehículos de gran porte. Durante el procedimiento también comprobaron que el conductor excedía la velocidad máxima permitida para ese tipo de rodado, utilizaba el teléfono celular al volante, no llevaba colocado el cinturón de seguridad y circulaba con la patente trasera en condiciones que impedían su correcta lectura.

Tras verificar la documentación obligatoria, los inspectores labraron las actas correspondientes y le advirtieron sobre la gravedad de las conductas observadas, especialmente por tratarse de un conductor con licencia profesional al mando de un vehículo de gran porte.

El caso llamó la atención de los agentes por la cantidad de infracciones detectadas al mismo tiempo. Más allá de las sanciones económicas que pueda determinar la jurisdicción correspondiente, las cinco conductas observadas están contempladas por la Ley Nacional de Tránsito como situaciones que afectan la seguridad vial.

Un camionero cometió cinco infracciones al mismo tiempo en Acceso Oeste

Qué infracciones cometió

Una de las faltas fue circular por el carril izquierdo. La normativa establece reglas específicas para los vehículos de transporte de carga y pasajeros, que deben utilizar prioritariamente los carriles de la derecha y emplear el izquierdo únicamente para maniobras de sobrepaso. El objetivo es reducir interferencias con el resto del tránsito y minimizar riesgos en autopistas y rutas de alta circulación.

A esa infracción se sumó el exceso de velocidad. La legislación fija límites especiales para los vehículos de transporte de carga debido a sus dimensiones, peso y distancia de frenado, factores que pueden aumentar las consecuencias de un eventual siniestro vial.

Los agentes también comprobaron que el conductor manipulaba un teléfono celular mientras manejaba. La Ley Nacional de Tránsito prohíbe realizar acciones que reduzcan la atención necesaria para la conducción segura, ya que este tipo de distracciones puede afectar simultáneamente la capacidad visual, manual y cognitiva del conductor.

Otra de las irregularidades detectadas fue la falta de uso del cinturón de seguridad. La normativa establece como requisito obligatorio que los ocupantes utilicen los sistemas de retención cuando el vehículo esté equipado para ello. Se trata de uno de los elementos de protección más importantes para reducir lesiones graves en caso de choque o vuelco.

El quinto incumplimiento estuvo relacionado con la patente trasera del camión. La ley exige que las placas de dominio se encuentren colocadas en los lugares reglamentarios y sean perfectamente legibles, sin agregados ni alteraciones que dificulten la identificación del vehículo.

Según informó la ANSV, el operativo formó parte de los controles dinámicos que se realizan sobre el transporte de cargas y pasajeros en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y las condiciones de seguridad de los vehículos que circulan por esos corredores.