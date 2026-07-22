Una provincia en vilo: centros invernales y el cruce a Chile cerrados “hasta nuevo aviso” por el temporal de nieve

MENDOZA.- Las nevadas no censan en la alta montaña cuyana y las expectativas de los centros de esquí sobre la ruta 7, camino a Chile, crecen con el correr de las horas. Sin embargo, el temporal extremo se mantiene activo, con un pronóstico extendido hasta comienzos de agosto. Así, las escasas “ventanas” de buen tiempo, como ocurrió este miércoles, no permiten abrir los complejos invernales “hasta nuevo aviso” y menos aún el Paso Internacional Cristo Redentor para cruzar al vecino país.

Fuentes de la Coordinación de Frontera confirmaron a LA NACION que se están fortaleciendo los trabajos de Vialidad Nacional, en articulación con otras dependencias oficiales, no solo para mantener operativa la “brecha sanitaria” sobre la ruta 7, sino para ir habilitando tramos en las localidades montañosas. De esta manera, solo se pudo avanzar desde Uspallata hasta la zona de Punta de Vacas, por lo que no se logra llegar aún a los parques de nieve Los Puquios y Penitentes, que se encuentran más cerca de la frontera, a unos 20 kilómetros.

Nieve acumulada en la alta montaña mendocina

“Se produjo una ventana que nos permitió limpiar la ruta hasta la zona de Punta de Vacas, del lado argentino. Sin embargo, el jueves ingresa otro sistema frontal desde Chile y se extendería hasta el 4 de agosto aproximadamente”, indicaron a este diario las fuentes, haciendo hincapié en la obligatoriedad de portación y uso de cadenas para todo tipo de vehículos.

En tanto, desde los complejos invernales, ansiosos por reabrir sus puertas, cruzan los dedos para que en los próximas días las máquinas viales puedan avanzar en las tareas, ya que estiman que las nevadas, a pesar de ser persistentes, serán más débiles. “Seguimos trabajando para tener todo en condiciones para recibir a los visitantes, pero entendiendo las dificultades operativas que provoca el temporal principalmente sobre los caminos. Lo más importante es evitar cualquier tipo de riesgo para quienes se acerquen a la montaña, por eso, esperamos el momento en que se habilite el camino para el turismo interno. Ojalá sea pronto”, expresaron desde Los Puquios, que trabaja con equipos especiales sobre las pistas, con una acumulación nívea que supera los 3 metros. Una situación similar se vive en el histórico complejo Penitentes, que mantiene, con personal reducido, las labores, a la espera de la autorización para que puedan subir los vehículos.

A la espera de lo que ocurra finalmente en la alta montaña, la realidad es compleja. De hecho, para resguardar a pobladores, visitantes y trabajadores de estas localidades ya se han realizado tareas de asistencia y rescate, evacuando a más de 100 personas en la última semana.

Por su parte, se sostiene el operativo de control y acompañamiento del transporte de carga, que está dispuesto en el playón de camiones de Uspallata, con más de 800 rodados esperando a que se habilite el paso a Chile.

Asistencia a camioneros en Uspallata

“Hoy nuevamente se prepararon raciones de comida para los choferes de camiones que están en el Área de Control Integrado (ACI) Uspallata. Elaboración con la cocina de campaña de Gendarmería Nacional Escuadrón 27 de Uspallata, dependiente de la Región X. Se trabaja para colaborar en este tremendo temporal que nos va acompañar los próximos 14 días según los informes meteorológicos”, señalaron desde la Gendarmería Nacional.

En el sur provincial

Por otro lado, en el sur provincial, en el reconocido centro de esquí Las Leñas la situación es diferente, más allá de las incesantes nevadas. Se encuentra abierto al público y cada día se habilitan más pistas. Las autoridades del centro invernal prevén dejar operativo todo el complejo este fin de semana. “A partir del día sábado 25 de julio, quedará habilitada la totalidad del dominio esquiable para la práctica de esquí y snowboard. Gracias al intenso trabajo realizado por todo nuestro equipo, los sectores 1, 2 y 3 estarán operativos”, indicaron desde el complejo, que también tiene habilitados todos los servicios de montaña como la Escuela de Ski, Rental, Parque Aventura y los paradores gastronómicos.

De igual forma, destacaron que los pronósticos meteorológicos continúan siendo muy dinámicos y pueden variar día a día. “En función de las condiciones climáticas y por razones de seguridad, eventualmente podrían producirse cierres temporarios de pistas o medios de elevación”, señalaron desde la compañía.

El complejo Las Leñas, cubierto de nieve Captura

“Somos conscientes de que nos encontramos en plena temporada de vacaciones de invierno y estamos realizando nuestro máximo esfuerzo para brindar las mejores condiciones posibles, permitiendo que nuestros visitantes disfruten de toda la montaña con pistas seguras y vivan una excelente experiencia en Las Leñas”, completaron.

Desde el gobierno provincial indicaron que la ruta provincial 222, camino al complejo se encuentra habilitada, aunque se deben tomar todos los recaudos. “Con precaución, bancos de niebla; portación obligatoria de cadenas desde el puesto de Gendarmería hasta Las Leñas por posible formación de hielo. Hay máquinas trabajando”, indicaron.