Nina, Kiki, Malú, Benito y Tina, los insólitos testigos de un casamiento en Cipolletti

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La ciudad rionegrina de Cipolletti será escenario de un acontecimiento histórico en el ámbito del derecho de familia y la convivencia multiespecie. Luna San Martín y Gabriel Hernández celebrarán este sábado su casamiento en la Delegación Primera del Registro Civil local y los testigos de honor serán sus cuatro perros y su gata.

La ceremonia será conducida por la jefa de la delegación, Erika Araneda, y sienta un precedente decisivo en la región. En diálogo con la prensa, Araneda confirmó la significación del evento: “Es la primera vez que pasa en Río Negro y la segunda vez en la Argentina”. El antecedente se dio en 2025 en Mendoza.

La iniciativa surgió tras una solicitud formal presentada por la pareja de Cipolletti, en la que explicaron que los cinco animales forman parte fundamental del núcleo de convivencia construido desde 2024. La autorización administrativa autoriza la incorporación de una hoja auxiliar o documento complementario donde los perros y la gata imprimirán las huellas de sus patas.

El Registro Civil de Cipolletti Diario Río Negro

Para evitar cualquier inconveniente de salud o bienestar animal, se utilizará una tinta no tóxica, hipoalergénica y de fácil limpieza. No obstante, desde el Registro Civil remarcaron que se trata de una participación estrictamente simbólica, que no reemplaza las firmas de los testigos humanos obligatorios exigidos por el artículo 418 del Código Civil y Comercial de la Nación para formalizar el acto.

Los cinco acompañantes de cuatro patas son Kiki, una galga de 6 años rescatada tras sufrir graves lesiones; Malú, una perra de 6 años adoptada en Colombia cuando era cachorra; Benito, un perro mestizo de unos 10 años rescatado de la calle; Nina, una gata de 1 año rescatada en situación de extrema vulnerabilidad, y Tina, una perra de 12 años. La pareja también recordó a Simón, un perro rescatado con cuidados especiales que falleció en abril de 2025.

El ingreso de Tina a la vida de la pareja refleja el espíritu de la familia. Según relataron los propios novios, la perrita apareció en su casa el 16 de junio durante un partido de la selección argentina: “Decidimos resguardarla esa noche, pensando que quizás estaba perdida y que su familia estaría buscándola”.

Sin embargo, tras publicaciones en redes sociales que no obtuvieron respuesta, comprendieron que la convivencia era definitiva: “Tina nos eligió para formar parte de esta gran familia”.

El antecedente de Mendoza en 2025

Darío Hernández y Nicolás Da Col se casaron en Mendoza en 2025 y sus cinco perros fueron testigos de honor

Para fundamentar su petición ante las autoridades rionegrinas, la pareja rionegrina invocó el único antecedente previo registrado en el país, ocurrido en la provincia de Mendoza el año pasado.

En aquella oportunidad, a través de la Resolución 2341, el director del Registro Civil mendocino, Agustín Piscopo, dio luz verde al pedido de Darío Hernández y Nicolás Da Col. La pareja, radicada en San Rafael, obtuvo la autorización para que sus cinco perros rescatados –Máxima, Kibou, Coco, Atilio y Rafael— participaran como testigos simbólicos de honor e imprimieran sus huellas en una hoja auxiliar.

Aquel caso pionero de Mendoza abrió la vía administrativa para que este sábado, en Cipolletti, el amor familiar y el compromiso con los animales rescaten una nueva forma de celebrar la unión civil.