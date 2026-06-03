“Ninguna otra medida”: el atajo diplomático con el que la OMS cerró la salida de la Argentina de ese organismo

La salida argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) terminó de formalizarse. Pero fue a medias, con ambas partes satisfechas. Entre las más de 33 decisiones adoptadas durante la reciente 79° Asamblea Mundial de la Salud, en Ginebra, y con la elegancia que da la diplomacia, la OMS dejó abierto el camino a la “cooperación” del país.

Delegados de más de un centenar de países, con un debate dividido, trataron la presentación que hizo la Cancillería argentina el año pasado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que, luego, respaldó Israel por escrito, de acuerdo con los documentos tratados durante las sesiones. Crónicas del trabajo de las dos comisiones que consensuaron resoluciones y decisiones sobre los temas de agenda del encuentro anual, dan cuenta del “intenso debate” que se dio hace dos semanas en el salón de asambleas del Palacio de las Naciones.

El consenso, para evitar un precedente no deseado por el organismo para el multilateralismo, resolvió a favor de no adoptar “ninguna otra medida” en esa instancia.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en el cierre de la 79° Asamblea Mundial del organismo hace dos semanas Gentileza OMS

“La Argentina no recibe una notificación formal [de lo resuelto], sino que la formalidad ocurre cuando la Asamblea General de la OMS toma nota de la decisión del país en febrero [de 2025] y la ratifica, lo que ocurrió el 22 del mes pasado”, resumió una fuente del Gobierno argentino sobre la ambigüedad de la resolución adoptada.

El texto original propuesto inicialmente por la oficina del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, con el que se llegó a la deliberación, resolvía “reconocer la salida de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud, efectiva a partir del 17 de marzo de 2026”. Eso se tachó, y no por redundancia de términos, como interpretaron abogados y exfuncionarios del Ministerio de Salud de la Nación.

“Si bien la OMS siempre acogerá con beneplácito la plena cooperación de la República Argentina en la labor de la organización, no se considera conveniente tomar ninguna otra medida en esta etapa”, resolvió la asamblea, de acuerdo con la versión final aprobada por el plenario de estados miembro.

Resolución inicial inicial propuesta, con el texto reemplazado (tachadura) en el debate sobre el caso argentino

Durante el debate, las opiniones estuvieron divididas. Por un lado, delegados estuvieron a favor de “reconocer” (por el término en inglés empleado en el documento inicial) la notificación oficial del gobierno de Javier Milei de dejar la OMS de manera efectiva a partir del 17 de marzo de este año. Por el otro, insistieron en mantener una posición que no sentara un precedente negativo en la cooperación entre países para abordar problemas comunes de salud pública o amenazas que pueden serlo con las migraciones y los viajes.

Sarampión, hantavirus o ébola fueron algunos de los ejemplos que surgieron desde la apertura formal de esta edición de la asamblea.

También, participar en el organismo demanda el pago de una cuota anual. La deuda argentina, actualizada, superaba que los pagos pendientes por US$ 8.256.810 a diciembre del año pasado.

Hoy se formalizó la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Hace un año tomamos esta decisión soberana, encomendada por el Presidente @JMilei, que pone en primer lugar la salud de los argentinos y la capacidad del país de definir sus propias políticas… https://t.co/ksAKmp2IYs — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) March 17, 2026

La nota original de la Cancillería argentina presentada a la Secretaría General de la ONU el 25 de febrero del año pasado comunicó la decisión unilateral del gobierno nacional de dar por terminada su participación como estado miembro en tanto estado soberano. “Los países se unen a la OMS cuando aceptan su Constitución, que es un tratado internacional. El secretario general de la ONU es su depositario”, explicó la OMS.

Ante la ausencia de referencia alguna en la Constitución de la OMS al retiro de un estado miembro y de un antecedente similar, el área legal de la ONU determinó que debía tratar la notificación la asamblea general en Ginebra. La pregunta a responder era con qué condiciones podía darse esa salida, incluidas las financieras, y la decisión terminó en un texto que confirma que ese cuerpo –máximo órgano de decisiones– recibió la comunicación formal del gobierno nacional, sin más.

Consultas a diferentes fuentes no terminaron de confirmar si la Argentina saldó las deudas pendientes o no.

“La salida de la OMS no compromete ningún programa de salud nacional”, habían anticipado ya desde el Ministerio de Salud nacional. De lo que dejará de participar, hasta que quiera volver a ser un estado miembro “activo”, es de votaciones, debates de asuntos globales, marcos regulatorios y certificaciones, mientras mantiene el trabajo cotidiano con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que brinda asistencia técnica.