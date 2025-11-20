Nivel de inglés: en qué posición quedó la Argentina en un ranking mundial

La organización Education First (EF) presentó la edición 2025 de su Índice de Proficiencia en Inglés (EF EPI) y confirmó una tendencia que la Argentina mantiene desde hace varios años: volvió a ser el país con mejor nivel de inglés de América Latina y, además, protagoniza un ascenso en el ranking global.

A nivel regional, la Argentina encabezó la tabla entre las 20 naciones latinoamericanas evaluadas y se mantuvo como uno de los dos países de la región con dominio alto de inglés junto con Honduras. Uruguay, Paraguay, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Perú, Chile, Costa Rica, Cuba, Nicaragua, Guatemala y República Dominicana quedaron en el nivel medio. Panamá, Brasil, Colombia y Ecuador se ubicaron en el bajo, mientras que Haití y México lo hicieron en el muy bajo.

En el plano global, la Argentina se posicionó en el puesto 26 entre 123 naciones, dos escalones por encima del informe 2024. Con un puntaje total de 575, el segundo país de la región más cercano en el ranking mundial es Honduras, que aparecío en el puesto 32 con 553 puntos.

A nivel global, los Países Bajos retuvieron el primer puesto, seguidos por Croacia y Austria. Alemania protagonizó uno de los mayores avances y ascendió al cuarto lugar, seguido por Noruega, Portugal, Dinamarca, Suecia, Bélgica y Eslovaquia, que completa el top 10.

Además, en el ranking mundial la Argentina superó a varios países como Francia, Suiza, España, Israel, Corea del Sur, Italia y Japón.

Entre las capitales mundiales, el ranking presentó variaciones: Buenos Aires alcanzó el puesto 23 del mundo y se consolidó también como la ciudad con mejor dominio del inglés en la región, nuevamente dentro del nivel alto. Detrás quedaron Santiago, Tegucigalpa, Asunción y Lima.

En el top 10 mundial de ciudades se ubicaron Copenhague, Viena, Estocolmo, Ámsterdam, Helsinki, Berlín, Atenas, Sofía, Zagreb y Oslo.

Mapa global del EF EPI 2025, que muestra el nivel de dominio del inglés por país y región; la Argentina aparece en la categoría de “dominio alto” y lidera América Latina

El ranking

El EF EPI, considerado el ranking más amplio de su tipo a nivel internacional, mide desde 2011 el nivel de inglés a partir del EF SET, un examen estandarizado basado en los niveles del Marco Común Europeo de Referencia.

Las pruebas relacionan el idioma con variables como desarrollo económico, inversión en educación y equidad de género. Cuando comenzó el estudio, se realizaba sobre 44 países; en la edición 2025, llegó a 123 naciones, siete más que el año pasado y con 2.2 millones de participantes.

La edición de este año marcó un hito, ya que por primera vez incorporó la evaluación de habilidades orales y escritas mediante tecnología de inteligencia artificial desarrollada por Efekta Education Group, una empresa tecnológica derivada de EF dedicada a mejorar los resultados del aprendizaje a gran escala.

“Gracias a la tecnología avanzada de Efekta, hoy podemos evaluar no solo la comprensión auditiva y lectora, sino también qué tan bien las personas se expresan al hablar y escribir, habilidades fundamentales para fomentar el entendimiento entre culturas y fronteras”, señaló Kate Bell, autora del EF EPI y directora de Evaluación de EF.

“Esta visión más completa del dominio del inglés muestra cómo varían las competencias entre individuos y grupos, con una escala, velocidad y consistencia sin precedentes en todo el mundo”, agregó.

El idioma

El estudio también analiza la relación entre el nivel de inglés y el desarrollo económico, la innovación y la colaboración internacional. En un contexto mundial complejo y atravesado por la transformación digital, el inglés se mantiene como la lengua común de la comunicación internacional.

El informe señala que las herramientas más avanzadas de inteligencia artificial se desarrollan mayoritariamente en inglés, por lo que dominar el idioma resulta cada vez más estratégico para acceder al conocimiento, participar de la economía global y ampliar oportunidades educativas y laborales.

El informe de EF, además, destaca que la expresión oral sigue siendo un desafío global: en más de la mitad de los países evaluados, hablar es la habilidad más débil. Aunque la mayoría de las naciones muestran diferencias marcadas entre sus distintas competencias —sobre todo aquellas con un nivel general más alto—, la habilidad más fuerte o más débil varía según el país, lo que sugiere que ninguna es, por naturaleza, más difícil que otra.

“El inglés continúa siendo el idioma más utilizado a nivel mundial para la comunicación internacional. En un contexto de creciente complejidad global, su rol como puente común entre culturas, economías e ideas es más importante que nunca”, resaltó Bell.

La Argentina se posiciona en el puesto 26 entre 123 naciones, dos escalones por encima del informe 2024

Segmentos

El puesto 26 alcanzado por la Argentina refleja un crecimiento sostenido en el aprendizaje del idioma y consolida al país como referente regional en educación en inglés. El rendimiento mejoró en todos los grupos etarios: los jóvenes y adultos jóvenes registraron los puntajes más altos. El segmento de 21 a 30 años superó los 600 puntos, mientras que quienes tienen entre 31 y 40 se mantuvieron cerca de 580.

Entre los mayores de 41 años, el dominio se estabiliza alrededor de los 530 puntos. Los adolescentes y adultos jóvenes de 18 a 20 años también muestran un repunte significativo, llegando a los 540 puntos después de años de estancamiento.

En términos de género, la Argentina vuelve a diferenciarse de la tendencia regional. Mientras en buena parte de América Latina los hombres obtienen mejores puntajes, en el país las mujeres igualan o superan el rendimiento masculino, un indicador que apunta a avances hacia la equidad educativa.

A nivel nacional, las ciudades también muestran contrastes. Mar del Plata lidera el ranking, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Bahía Blanca. Luego se ubican Rosario y La Plata. Varias localidades registran mejoras importantes respecto del año pasado: San Juan y San Luis alcanzan saltos de hasta 22 puntos, reduciendo la histórica distancia entre las ciudades de mayor y menor desempeño.