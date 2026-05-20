Una infectóloga explicó por qué aumentaron los casos de Hantavirus en la Argentina y advirtió qué hay que hacer ante un contagio

La aparición de nuevos pacientes con hantavirus en la Argentina mantiene el alerta ante un brote que se desarrolla ahora en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con los últimos boletines epidemiológicos bonaerenses, que ya confirmaron 18 casos y siete fallecimientos.

En este marco, la infectóloga Elena Obieta analizó el escenario actual y profundizó en los riesgos asociados a la cepa Andes, la única variante que presenta capacidad de contagio entre personas, y que se hizo más conocida públicamente a partir del brote que se desató a bordo del crucero MV Hondius, que partió desde Ushuaia.

“En general, el Hantavirus es una enfermedad que cuando es atribuida a cepa andes tiene contagio interhumano. Y eso está descrito desde fines de los años 90. Por primera vez se describe esta condición con este virus en particular de la familia hantavirus”, remarcó la especialista.

Elena Obieta en LN+

Según Obieta, esta temporada presentó más casos, debido a que existe una mayor disponibilidad de alimento para los roedores en la Argentina y en relación a los contagios sostuvo: “Nos metemos más en su hábitat, con que modificamos condiciones del ambiente para construir una cabaña, para lo que fuere el cambio climático, todas estas cosas favorecen que interactuemos más con los roedores y que estemos más expuestos a inhalar y adquirir el virus”.

El paciente afectado en Chubut, quien se encuentra internado en una unidad de terapia intensiva, encendió nuevamente las alarmas sobre los protocolos de prevención para contactos estrechos.

Precauciones ante un contagio

“Si es de Andes que se transmite de humano a humano. Si es de transmisión interhumana, te tenés que aislar con barbijo, tenés que monitorearse la temperatura y los síntomas, y eventualmente, según disponibilidad, habrá que hacer estudios periódicamente cada semana como para ver si se encuentran partículas virales en tu sangre”. Este aislamiento preventivo debe extenderse durante 45 días, período máximo estipulado para la incubación del virus.

Respecto a los factores de riesgo, la infectóloga desmitificó que los adultos mayores sean los más vulnerables por una cuestión etaria directa, aunque aclaró: “Si esa persona tenía enfermedad pulmonar o la sustituta crónica, insuficiencia cardíaca por ahí puede evolucionar para peor pero lo cierto es que la mayoría de los casos reportados se dan en gente joven sobre todo en hombres por el tema del trabajo rural y la exposición rural”.

Ante el aumento de los casos, la experta concluyó: “Hay que controlar muy de cerca a los pacientes”.