Habló la madre del adolescente al que la vicedirectora le pateó el pupitre por mal comportamiento en el colegio

Este miércoles habló Silvia, la madre de Matías, el adolescente de 15 años al que la vicedirectora de la Escuela 540 de Rosario le pateó el pupitre por mal comportamiento durante la clase.

El video viral fue grabado por una alumna y muestra el momento en que la vicedirectora ingresa al aula luego de ser convocada por la docente a cargo para intervenir en el curso que no hacía caso. Al ingresar, lo primero que hizo la mujer fue patear el escritorio que un alumno hacía rechinar mientras intentaba acomodarlo a una distancia adecuada. “¿Vas a seguir molestando? ¿Vas a seguir o querés que te ponga el banco un poquito más adelante?”, le dijo al menor.

Días después del episodio, Silvia repudió la actitud de las autoridades de la escuela rosarina. A su lado estaba presente el propio Matías, estudiante de tercer año. “Según ella [la vicedirectora], andábamos a los empujones, pero yo no vi nada. Después entró enojada y nos retó a todos y a otros que no estábamos involucrados como yo”, dijo el menor, que fue suspendido de la institución por 15 días; durante ese período deberá hacer trabajos prácticos.

Por su parte, Silvia sostuvo: “Yo veo el video y veo que él mueve el banco, pero no era para que reaccione de esa manera. Me hubieran llamado ese día para hablar, no hacer lo que ella hizo".

“Dicen que él tiene mal comportamiento, pero nunca me llamaron. El año pasado también lo han echado a mi hijo del aula a los empujones”, sumó en diálogo con A24.

Además, aseguró que los cruces con la vicerrectora tienen larga data y que los alumnos sufren malos tratos por parte de ella, como la prohibición de ir al baño. “Ella abre las ventanas porque dicen que hay olor, y los chicos tienen frío. Mi hijo está encapuchado porque tiene frío”, expresó Silvia.

Y negó que su hijo tenga actitudes violentas: “Él vive adentro de mi casa, no es un chico de la calle”.

“¿Qué tengo que hacer? ¿Dejarlo en la esquina para que esté con los soldaditos? ¿O que ande robando?”, se quejó en una referencia a los menores que son utilizados por bandas narco en Rosario para delinquir.

En paralelo, Silvia reclamó que la vicedirectora “tiene que dar el ejemplo” y también estar suspendida ya que, según denunció, sigue asistiendo a la escuela a pesar de la sanción que le impusieron.

El episodio

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la situación se produjo durante una jornada en la que el curso había registrado reiterados episodios de indisciplina. La docente a cargo solicitó la presencia de la vicedirectora para intentar ordenar la situación.

La secuencia fue registrada en un video. La vicedirectora, mientras intentaba comenzar a hablar con los estudiantes, uno de los alumnos ubicados en la primera fila, identificado como Matías, continuó moviendo su banco.

Según se observa, ese gesto derivó en la reacción de la mujer: pateó el pupitre y le pidió que dejara de hacerlo. En las imágenes se la escucha decir: “¿Vas a seguir molestando? ¿Vas a seguir o querés que te ponga el banco un poquito más adelante?”.

El enojo de la directora de una escuela

Luego, lanzó una advertencia al grupo: “Perdón, hay dos maneras de estar dentro de la escuela cinco horas. Si la quieren pasar bien, cambien de actitud. Si la quieren pasar mal, yo me la gorra más de lo normal”.

El discurso continuó en la misma línea. “No voy a dejar que 10 personas maltraten y hagan pasar mal un momento [a los profesores]”, sostuvo. Y agregó: “No hay un docente que salga de este curso y se sienta cómodo de trabajar”.

En ese contexto, también defendió al personal del establecimiento: “Si ustedes no quieren hacer lo que tienen que hacer dentro de la escuela, yo no tengo ningún problema. Pero si ustedes molestan al personal que viene a trabajar de buena voluntad con un mal sueldo, eso no lo voy a permitir”.

El registro se viralizó en redes sociales y acumuló miles de visualizaciones en pocas horas. La difusión del video permitió ver tanto la intervención de la directora como la dinámica dentro del aula al momento del episodio.

La grabación también muestra otros intercambios con dos estudiantes. En uno de ellos, la directora le ordena a un alumno que guarde el celular: “No me interesa, lo guardás. No te pregunté si estaba prendido o apagado, te dije que guardes el celular”. Ante una respuesta, agrega: “No me hables así”. Luego afirma: “La ley me va a proteger porque es una ley provincial [la de no uso de celular en el aula]”.

En otro tramo del video, la directora también respondió a un alumno que mencionó la posibilidad de involucrar a su familia o a las autoridades educativas. “Que venga cuando quiera, y si quiere al ministerio le doy la dirección, que venga con una nota escrita y yo se la firmo. No tengo ningún problema”, sostuvo. Y continuó: “No tengo ningún problema. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer una reunión y vamos a ver qué es lo que pasa”, en referencia a una posible intervención formal tras el episodio.