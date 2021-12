“No me va a quedar otra”. ¿Logrará el pase sanitario convencer a los no vacunados?

El Gobierno anunció que a partir del primero de enero empezará a regir la utilización obligatoria de un pase sanitario para ingresar a boliches, eventos masivos y otras actividades consideradas como de riesgo epidemiológico. Si bien en la Argentina no hay un gran movimiento antivacunas, como sí sucede en Europa o Estados Unidos, todavía hay un número considerable de personas que no inició su esquema de vacunación contra el coronavirus, o que no cuentan con el esquema completo (hasta hoy el 68,61% de la población tiene las dos dosis, y el 82,23% al menos una). La gran incógnita es si el pase sanitario los terminará de convencer, o no, de ir al vacunatorio.

Gerónimo, que tiene 31 años, y que prefirió resguardar su apellido, dice a LA NACION que no es antivacunas. Sin embargo, inocularse contra el Covid no estuvo entre sus prioridades y aún no recibió ni siquiera la primera dosis. Pero como se acercan las vacaciones de verano y pretende viajar al exterior, está considerando darse la vacuna. Además, frente a la consulta de este medio, se enteró de que el Gobierno aplicará un pase sanitario y considera que ese es otro motivo para iniciar su esquema de vacunación.

“No me vacuné porque estuve con muchas otras cosas. Yo tuve Covid, la pasé como una fiebre normal solo que además perdí el olfato. Pero como ya cursé la enfermedad, no veía a la vacunación como algo urgente. Seguro me voy a tener que vacunar para viajar y ahora por el pase sanitario. Yo no soy antivacuna, pero como la vacuna te puede dar dos días de fiebre y estoy con muchas cosas lo postergué”, dice Gerónimo.

Ignacio Renda, de 26 años, tampoco se vacunó. Dice que está esperando la posibilidad de aplicarse la vacuna de Pfizer porque le da más “seguridad”, pero cree que con la implementación del pase sanitario deberá darse cualquier otra vacuna en stock para poder mantener su rutina. “Si me llegan a pedir el pase sanitario para entrar a un boliche o para ir a un recital, no me va a quedar otra y me voy a ir vacunar con la que me den, pero hasta el momento estaba esperando la posibilidad de darme la de Pfizer porque me da más seguridad”, dice Renda.

Qué efecto tuvo el pase sanitario en la Argentina y el mundo

La Argentina no es el único país que apuesta por un pase sanitario para prevenir contagios y fomentar la vacunación. Francia, Italia y Dinamarca son otros ejemplos alrededor del mundo. Allí, los pases sanitarios son estrictos: se solicita el pase para entrar a cualquier espacio cerrado, como un bar o una cafetería.

Los expertos consultados por LA NACION señalan que, si bien es difícil establecer una relación directa entre los pases sanitarios y el aumento de la vacunación, sí consideran que es un gran incentivo para que las personas decidan vacunarse.

Sin embargo, la experiencia tucumana, que implementó el pase sanitario el 1° de diciembre y fue la primera provincia en hacerlo demostró que esa medida repercutió directamente en el número de vacunados diarios. Desde que comenzó a regir la medida, más de 200.000 personas pasaron por los nodos de vacunación distribuidos en distintos puntos del distrito. De un promedio de entre 70000 a 8000 inmunizaciones diarias durante noviembre, pasaron a aplicar 20.000 cada 24 horas.

Según detallaron desde el Ministerio de Salud de Tucumán, en los primeros 10 días de vigencia del carnet sanitario, fueron inoculadas 164.574 personas, de las cuales 87.975 recibieron la segunda dosis, 60.446 la primera, 8165 la de refuerzo y 7988 la adicional.

La opinión de los expertos

Conrado Estol, médico neurólogo que sigue en detalle la evolución de la pandemia, explica que los pases sanitarios se deben implementar. “Ómicron confirma la necesidad de saber que las personas que asisten a un evento están vacunadas. Hubo varios eventos que se convirtieron en grandes focos de contagios desde que se descubrió ómicron; sucedió en Málaga, Noruega y el Reino Unido”, indica Estol.

El especialista agrega que los pases sanitarios hay que entenderlos como una medida de salud pública y no como un atentado a las libertades individuales, y cita el caso de Dinamarca, en donde los que no están vacunados deben hacerse una prueba de PCR cada tres días si desean ingresar a bares, museos, restaurantes, etcétera.

Estol también resalta la necesidad de una tercera dosis para enfrentar a ómicron, y se pregunta si el pase sanitario considerará como esquema completo a los que se aplicaron la segunda dosis hace más de seis meses. Él abre este interrogante porque la Organización Mundial de la Salud concluyó que la inmunidad de la vacuna no dura más de medio año.

“Habrá que ver si se va a tener en cuenta que mucha gente se dio la segunda dosis hace más de seis meses. En ese caso, para estar vacunado necesitarías una tercera dosis. Ómicron se está diseminando más rápido que delta y ya se publicó que esa variante necesita tres dosis. Los estudios muestran que dos dosis tienen solo una eficacia del 30% contra ómicron”, advierte Estol.

LA NACION consultó a la jefatura de Gabinete de Ministros nacional si también se considerará tener esquema completo a aquellos que se hayan dado la segunda dosis hace más de seis meses, pero hasta el momento no dio respuesta.

Por su parte, Eduardo López, infectólogo y asesor presidencial durante la pandemia, adhiere a la idea de implementar el pase sanitario. Además, no interpreta al pase sanitario como una medida restrictiva, sino todo lo contrario: “El pase sanitario habilita, no prohíbe. Habilita a la gente que se aplica la vacuna a ir a lugares de forma segura. De hecho, el pase sanitario que se va a implementar en todo el país es muy liviano si se lo compara con el de Francia e Italia, cuando nosotros todavía tenemos seis millones de personas que no están adecuadamente vacunadas”.

Con la colaboración de Fabián López