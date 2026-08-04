“No sabía que durante años tuve un parásito en mi cuerpo, hasta que sentí el dolor más intenso de mi vida”

Un agricultor que vivía con quistes causados por una tenia (también llamada lombriz solitaria) afirma que durante años no tuvo ni idea de que algo andaba mal hasta que experimentó el peor dolor de su vida.

Meredydd Jones, de 86 años y residente de Trecastle, en Gales, Reino Unido, fue diagnosticado con hidatidosis, una enfermedad que supone un riesgo particular para los ganaderos de ovejas.

Él cree que vivió durante años con quistes de crecimiento lento en los pulmones, antes de someterse a dos operaciones para extirparlos en 2018 y 2019.

El Servicio de Salud Pública de Gales afirmó que la hidatidosis, si bien es poco común, constituye “un problema importante de salud pública” debido a sus consecuencias “potencialmente graves”.

La tenia que causa la enfermedad se considera endémica en el centro de Gales debido a la prevalencia de la cría de ovejas en la zona.

Echinococcus granulosus, también llamado gusano hidatídico, causa la enfermedad hidatídica Getty Images

“Cambié dos quistes por dos cicatrices”

Jones recuerda la noche de mayo de 2016 en la que ingresó en el hospital: tenía previsto salir a cenar con su esposa Eileen, pero se quedó en casa porque no se encontraba bien. “No había podido controlar el dolor, y era más intenso que cualquier otro que hubiera sentido antes”.

“Entonces, sobre la medianoche, tuvimos que llamar a la ambulancia y me llevaron al hospital Nevill Hall. Lo que sea que me dieron allí me quitó el dolor. Nunca antes había sentido un dolor así”, afirmó.

Jones estuvo hospitalizado durante 10 días y afirma que los médicos sospecharon de inmediato que tenía quistes hidatídicos. “Había mucho de eso por esta zona en aquel entonces, y recuerdo que el Ministerio de Agricultura administraba tratamientos antiparasitarios a los perros de las granjas locales”.

“El hecho de que vieran o no que yo era un antiguo ganadero de ovejas podría haber influido. En esta zona —en Breconshire en general— teníamos mucha experiencia con los quistes hidatídicos, con personas que los habían padecido, numerosos casos”.

Posteriormente, Jones fue derivado al “principal experto en quistes hidatídicos” en Londres, donde se sometió a dos operaciones en 2018 y 2019 para extirparlos, uno de cada pulmón.

“Cambié dos quistes por dos cicatrices en las costillas”, dijo, y agregó que todavía tiene un quiste en el hígado, que los cirujanos decidieron no extirpar.

Meredydd Jones afirma que seguir viviendo con un quiste en el hígado no le molesta "en absoluto"

¿Qué es la hidatidosis?

El doctor Chris Williams, epidemiólogo consultor de Salud Pública de Gales (PHW), afirmó que la hidatidosis es causada por una tenia. “Lo que suele ocurrir es que la tenia se transmite entre animales de granja como ovejas, vacas y los perros, (y) los perros excretan los huevos”, explicó.

“Desafortunadamente, si los humanos ingieren los huevos, generalmente de perros, estos pueden formar quistes en su interior, los cuales son muy desagradables, causan hinchazón, dolor, etc., y requieren tratamiento quirúrgico”.

Añadió que pueden pasar 10 o 20 años antes de que aparezcan los síntomas. “Por lo tanto, debemos abordar el problema cuanto antes, en el momento en que empezamos a detectarlo en perros y cadáveres, en lugar de esperar a que se produzcan casos en humanos”.

A sus 86 años, Meredydd todavía camina por las colinas para ayudar en la granja y disfruta trabajando con perros pastores

La enfermedad puede transmitirse de perros a humanos, y las campañas de salud pública de hace unos 25 años destacaron la importancia de los tratamientos antiparasitarios regulares y la higiene de manos después de manipular animales.

Sin embargo, los investigadores afirman que existen pruebas recientes de que la hidatidosis está reapareciendo en ovejas y perros.

La doctora Gwenllian Rees, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Aberystwyth, supervisa una investigación que estudiará las interacciones entre humanos y perros, y el análisis de muestras fecales.

“Es realmente importante que entendamos los niveles de esta enfermedad en el centro de Gales en este momento, los riesgos para los agricultores y la forma en que esta enfermedad se está transmitiendo -o no- en este momento en Gales”, dijo Rees.

Los investigadores están colocando dispositivos de rastreo GPS en los collares de los perros pastores para rastrear sus movimientos

Keira Washtell, investigadora de doctorado en el proyecto de la Universidad de Aberystwyth, afirmó que los dispositivos de rastreo en los collares de los perros ayudarán a comprender cómo se desplazan por el terreno.

“Emitirán una señal que nos indicará exactamente dónde está el perro, por dónde se ha movido a través de los campos, si está entrando en otras granjas o si potencialmente se está desplazando a zonas donde hay otros perros de granja”, explicó.

“De esta manera, podemos hacernos una idea o comprender cómo se propaga la enfermedad y cómo se mueven las tenias a través del territorio”, agregó. Y concluyó: “El perro tiene que ingerir los quistes, por lo que habrá partes infectadas del tejido de una oveja o carnero muerto o caído. La esperanza es que, al rastrear sus movimientos, se obtengan pistas para saber si eso realmente ha ocurrido”.