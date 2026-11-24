“No sé, disculpá”. La respuesta se repitió este martes entre algunos de los estudiantes que ingresaban a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, ante una consulta sobre el homenaje a Mario Roberto Santucho, líder del grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), previsto para el jueves 10 de diciembre, en coincidencia con el aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina.

Las clases finalizaron el viernes 20 de noviembre y, desde entonces, el movimiento en el edificio de la calle Santiago del Estero disminuyó considerablemente. Los alumnos que concurren por estos días lo hacen para rendir los exámenes finales. Allí, LA NACION dialogó con estudiantes de distintas carreras y edades sobre el evento en honor al exguerrillero, cuya convocatoria generó cuestionamientos dentro y fuera del ámbito universitario.

Ezequiel Molina tiene 20 años y cursa primer año de la licenciatura en Trabajo Social. “La verdad que escuché que se iba a realizar algo sobre alguien malo, vi que se hizo polémica al respecto, pero no sé quién es”, contó. Rosa, de 30 años, estudiante de la misma carrera, dio una respuesta similar: “Desconozco a quién quieren homenajear, sé el nombre, pero no sé quién es”.

Homenaje a Mario Santucho

Entre los alumnos consultados durante la mañana también estaba Andrea Sánchez, de 26 años, que cursa segundo año de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. “No sé quién es. Sé que hubo lío, pero estoy con mi carrera, no estoy interesada en esas cuestiones”, explicó. El desconocimiento de los estudiantes sobre la figura del exjefe guerrillero fue recurrente entre los estudiantes entrevistados.

La actividad, impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra de Sociología a cargo del docente Pablo Bonavena, cuenta entre sus organizadores con la agrupación estudiantil La Mella y el Espacio de Unidad de los Revolucionarios, según el afiche de la convocatoria. Incluirá intervenciones políticas y culturales, la inauguración de una escultura en memoria de Santucho, a 50 años de su muerte, y un cierre a cargo de su hijo Mario.

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que conduce la decana Ana Josefina Arias, declaró la iniciativa de “interés institucional” y autorizó el emplazamiento de la obra, donada por Contramuro, en el patio interno “Indio Solari”. Dentro de la facultad, este medio intentó dialogar con integrantes de La Mella, quienes se negaron a hacer declaraciones sobre la actividad. “No tuvimos la reacción que esperábamos”, se limitaron a decir.

“Una cosa es estudiarlo y otra homenajearlo”: las voces de los alumnos de la UBA frente al reconocimiento a Santucho Ricardo Pristupluk

Entre los estudiantes consultados por LA NACION, también hubo quienes cuestionaron y otros que defendieron el reconocimiento. Entre los más críticos hubo dos amigos, alumnos de primer año de Ciencias Políticas: Lucas Delgado, de 22 años y Florencia Lucero, de 23.

“Una cosa es estudiar a Santucho, saber quién fue, qué hizo y qué representó en ese momento de la Argentina, y otra muy distinta es homenajearlo. A mí no me molesta que se hable de él en una clase; de hecho, me parece que corresponde porque es parte de nuestra historia. Pero no entiendo la necesidad de hacerle un homenaje desde una universidad pública. Hay un montón de personas que hicieron aportes a la educación y a la sociedad argentina que podrían recibir ese reconocimiento —sostuvo Delgado—. Tampoco me parece que cuestionar esta actividad signifique estar en contra de la libertad de expresión. Nosotros también somos estudiantes de esta facultad y no necesariamente nos sentimos representados por esas decisiones”.

“Lo que me hace ruido es que se siga reivindicando a personas que eligieron la violencia como herramienta política. No importa de qué ideología sean. Me parece bastante contradictorio que en un espacio donde constantemente se habla de democracia, de derechos humanos y de respeto por el otro se termine homenajeando a alguien que dirigió una organización armada. No me parece necesario convertir a una figura histórica tan controvertida en alguien digno de admiración”, agregó Lucero.

Su compañero, Pablo López, de 19, reconoció: “Si te soy sincero, hasta que mis amigos me empezaron a contar de la polémica, no tenía idea de quién era Santucho”.

Las clases finalizaron el viernes 20 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales, y, desde entonces, los alumnos que concurren al edificio lo hacen para rendir los exámenes finales Ricardo Pristupluk

Sol Esteban, de 29 años, estudiante de segundo año de Ciencia Política, fue una de las que defendieron la iniciativa. “Estoy de acuerdo con que se realice el homenaje porque considero que la universidad pública tiene autonomía para decidir qué figuras históricas quiere recuperar y discutir. Santucho representa una parte de la historia política argentina que no se puede desconocer, independientemente de las diferencias que uno pueda tener con sus métodos. Hay una discusión mucho más profunda sobre las desigualdades sociales, los proyectos revolucionarios y las condiciones políticas de aquellos años. A mí me interesa que esos debates sigan existiendo”, explicó.

Nacido en Santiago del Estero en 1936, Santucho comenzó su militancia política mientras estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Tucumán. Fue fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y uno de los principales referentes de la izquierda revolucionaria argentina durante las décadas del sesenta y del setenta. Inspirada en la experiencia cubana, la organización que conducía recurrió a la lucha armada para intentar acceder al poder, tanto durante gobiernos democráticos como militares. Entre los crímenes cometidos por el ERP estuvo el secuestro y asesinato del empresario Oberdan Sallustro, en 1972. Santucho murió en julio de 1976, durante un operativo del Ejército en Villa Martelli, cuatro meses después del último golpe de Estado.

Tensión dentro de la UBA

El anuncio del homenaje puso de manifiesto las diferencias entre las autoridades universitarias. El domingo 22, desde el rectorado de la UBA señalaron que, en principio, no impedirían la realización del acto en virtud de la libertad de cátedra. En tanto, el vicerrector, Emiliano Yacobitti, manifestó su rechazo al reconocimiento y anticipó que presentará una propuesta ante el Consejo Superior para que ese órgano se pronuncie al respecto.

La controversia se produce en medio de una transición en la conducción de Sociales, cuyas futuras autoridades podrían revisar la resolución.

Santucho murió en el Hospital Militar Archivo

A los cuestionamientos dentro de la universidad se sumaron los del Gobierno. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, solicitó al rector Ricardo Gelpi que adoptara medidas para impedir la realización del acto. Entre los dirigentes oficialistas que se pronunciaron en contra de la iniciativa estuvieron Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, y Luis Petri y Sebastián Pareja, diputados nacionales de La Libertad Avanza.

El lunes pasado, en tanto, la decana Arias defendió públicamente la actividad y explicó que el proyecto había sido aprobado por el Consejo Directivo con dos abstenciones.

En la Facultad de Sociales, las repercusiones del homenaje coincidieron con el cierre de un ciclo lectivo atravesado por movilizaciones y medidas de fuerza en reclamo de mayores recursos para las universidades públicas. La estudiante Verónica Giménez introdujo esa cuestión durante el diálogo con LA NACION. “Estamos acostumbrados a estas cosas, siempre con algún lío. No sé quién fue Santucho, pero creo que hay cosas más importantes por las que luchar, como el desfinanciamiento universitario”, señaló.

Entre quienes defendieron la realización del acto también había alumnos que comenzaron sus estudios universitarios este año. Bruno Bouzo tiene 20 años y cursa primer año de Ciencia Política en la facultad. “Me parece que la facultad tiene que ser un espacio donde se pueda discutir sobre nuestra historia, incluso sobre aquellas figuras que generan controversia. Yo no viví esa época, todo lo que conozco es por lo que estudié, por lo que leí y por las discusiones que tenemos entre compañeros. Creo que hay una tendencia a juzgar determinados acontecimientos sin detenerse demasiado en el contexto histórico en el que ocurrieron. Me parece importante recuperar las discusiones políticas de aquella generación y entender por qué tantos jóvenes se involucraron en esos proyectos. No creo que la solución sea cancelar una actividad porque genera incomodidad”, sostuvo.

Raúl González tiene 49 y, al igual que algunos de los jóvenes consultados durante la mañana, cursa primer año de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. “Me parece importante que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de acercarse a esas discusiones. Estoy a favor del homenaje porque creo que Santucho fue una figura relevante dentro de una corriente política que existió en nuestro país y que expresó determinadas aspiraciones de transformación social. La historia argentina es mucho más compleja que una división entre buenos y malos”, concluyó.