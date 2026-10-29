La celebración del último día de octubre se fue instalando paulatinamente en el país y ahora reúne a miles de seguidores que, para la noche de Halloween en la Argentina, implementan determinadas costumbres.

La fecha se fue convirtiendo en un clásico para niños y adolescentes, que son los más entusiastas al momento de elegir un disfraz, armar detalles decorativos o crear accesorios vinculados al terror y el misterio en la tarde y noche de cada 31 de octubre.

Los niños suelen recurrir a sus calabazas para juntar golosinas cada 31 de octubre

Noche de Halloween en la Argentina: estas son las costumbres

Fiestas de disfraces

En la Argentina el festejo se concentra, entre los más chicos, dentro de la franja horaria de la tarde. En tanto los jóvenes y adultos suelen reunirse en fiestas nocturnas. A lo largo del país, los boliches, bares y salones de eventos organizan fiestas temáticas donde el uso de disfraces terroríficos o creativos son el factor común de la convocatoria.

El “Dulce o Truco” en barrios cerrados y comercios

El clásico “Trick or Treat”, adaptado como “Dulce o Truco” se utiliza tanto en barrios cerrados y countries, donde es muy común que los niños salgan en grupos grandes a recorrer las calles del barrio de casa en casa pidiendo caramelos, y en centros comerciales urbanos, especialmente en jugueterías, librerías o locales gastronómicos y kioscos, que se suman decorando sus vidrieras y repartiendo golosinas a los chicos que se acercan disfrazados por la tarde.

Juegos y disfraces en colegios y clubes

Los jardines de infantes, escuelas primarias y clubes deportivos adoptaron la fecha como una actividad lúdica más. Aquí los chicos suelen asistir disfrazados a clases o a los entrenamientos.

Además, en algunos lugares recreativos se realizan talleres de manualidades, se pintan calabazas y se comparten meriendas temáticas.

Los niños van disfrazados a los clubes y escuelas

Decoración en casas y vidrieras

Sobre todo en los últimos años se ha vuelto común ver decoraciones de Halloween. Esto se ve en los días previos en vidrieras de locales comerciales, negocios de indumentaria, panaderías, confiterías, que se decoran con telarañas artificiales, murciélagos, esqueletos y calabazas iluminadas.

Golosinas y pastelería temática

El costado comercial y gastronómico estuvo muy apuntalado por esta fecha en los últimos años. Los supermercados y kioscos se llenan de góndolas exclusivas con golosinas temáticas; los cotillones suelen renovar su mercadería diaria por la cantidad de ventas, e incluso pueden quedar desabastecidos en el día de Halloween.

En tanto, las pastelerías artesanales y cafeterías de autor ofrecen productos especiales para la fecha, como cupcakes decorados como fantasmas, galletitas en forma de sombrero de bruja o tortas con detalles “sangrientos”.

Juegos para celebrar Halloween

La celebración de Halloween se puede completar con juegos específicos a los que se les puede agregar un detalle de la fecha y convertirlos en una excelente alternativa de entretenimiento:

Adivinanzas en la caja: se colocan varios objetos dentro de cajas opacas o bolsas de tela donde los participantes no puedan ver qué hay dentro, solo meter las manos. Allí se pueden esconder elementos diversos vinculados al terror, con texturas que puedan rememorar escenas de miedo.

o bolsas de tela donde los participantes no puedan ver qué hay dentro, solo meter las manos. Allí se pueden esconder elementos diversos vinculados al terror, con texturas que puedan rememorar escenas de miedo. Carrera de momias : elegir a un participante que hará de momia. Usando únicamente rollos de papel higiénico, los demás miembros deben envolver a su compañero de pies a cabeza lo más rápido posible.

: elegir a un participante que hará de momia. Usando únicamente rollos de papel higiénico, los demás miembros deben envolver a su compañero de pies a cabeza lo más rápido posible. El juego de la manzana mordida : se llena un balde o recipiente grande con agua y se colocan varias manzanas dentro. Los participantes, con las manos atadas a la espalda, deben intentar atrapar una manzana usando únicamente la boca.

: se llena un balde o recipiente grande con agua y se colocan varias manzanas dentro. Los participantes, con las manos atadas a la espalda, deben intentar atrapar una manzana usando únicamente la boca. El asesino secreto : se reparten papeles doblados a todos los invitados. A uno le toca el rol de “Asesino” y a otro el de “Detective”. El asesino debe “eliminar” a los demás participantes guiñándoles un ojo discretamente cuando nadie más mire. Las víctimas deben simular su muerte de forma dramática tras unos segundos. El detective tiene que descubrir quién es el asesino antes de que acabe con todos los invitados.

: se reparten papeles doblados a todos los invitados. A uno le toca el rol de “Asesino” y a otro el de “Detective”. El asesino debe “eliminar” a los demás participantes guiñándoles un ojo discretamente cuando nadie más mire. Las víctimas deben simular su muerte de forma dramática tras unos segundos. El detective tiene que descubrir quién es el asesino antes de que acabe con todos los invitados. Sillas musicales monstruosas: se colocan las sillas en círculo, una menos que el número de jugadores y se reproducen canciones temáticas de Halloween. Cuando la música se detiene, todos deben correr a sentarse.