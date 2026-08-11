Nocturna, diminuta y “cafetera”: descubren una nueva especie de rana en Costa Rica

Una pequeña rana verde que pasa gran parte de su vida entre cafetales del Pacífico central de Costa Rica acaba de incorporarse a la lista de especies conocidas por la ciencia. Bautizada como Isthmohyla nacientes, se trata de un anfibio endémico del país centroamericano que, además de su diminuto tamaño y hábitos nocturnos, presenta una estrecha relación con los ecosistemas donde se cultiva café.

La especie fue descrita por un equipo de científicos integrado por investigadores de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica y el Conicet de la Argentina. Los resultados fueron publicados en julio de 2026 en la revista científica Ichthyology & Herpetology.

Wagner Chaves Acuña examina ejemplares de Isthmohyla nacientes en el Museo de Biología de la Universidad de Costa Rica EZEQUIEL BECERRA - AFP

Aunque fue observada por primera vez en la década de 1960, durante años los especialistas creyeron que pertenecía a otra especie del mismo género. Sin embargo, investigaciones recientes permitieron demostrar que se trataba de una rana distinta.

Para llegar a esa conclusión, los autores compararon características morfológicas de ejemplares adultos y larvas, analizaron material genético y estudiaron las vocalizaciones de los animales. La combinación de esas evidencias permitió establecer que estaban frente a una especie nunca antes descrita.

Entre los autores figura además Julián Faivovich, investigador del Conicet y del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. El trabajo combinó análisis genéticos, características morfológicas y registros acústicos para diferenciar a la nueva especie de otras ranas estrechamente emparentadas con ella.

Isthmohyla nacientes, la nueva especie de rana descubierta en Costa Rica, habita quebradas y arroyos de montaña EZEQUIEL BECERRA - AFP

La nueva rana habita en cursos de agua de montaña situados entre los 1400 y los 2000 metros sobre el nivel del mar, en la región del Pacífico central costarricense. Los investigadores la encontraron asociada a arroyos y quebradas situados en áreas donde predominan los cultivos de café.

Esa relación le valió uno de sus apodos más llamativos: “rana cafetera”. Sin embargo, no se alimenta de café. Como ocurre con muchas otras especies de anfibios, consume pequeños insectos y utiliza los cafetales como refugio gracias a la humedad, la sombra y la vegetación presentes en esos ambientes.

“En la noche, cuando son principalmente activas, se las escucha cantando y posadas en el arbusto de café”, explicó Wagner Chaves-Acuña, uno de los autores del trabajo.

La descripción de Isthmohyla nacientes reunió a especialistas de Costa Rica y la Argentina EZEQUIEL BECERRA - AFP

Los ejemplares adultos miden menos de cuatro centímetros. Presentan una coloración verdosa con manchas oscuras irregulares en el dorso y marcas amarillo-anaranjadas en las extremidades. Los machos poseen además una característica poco habitual: una garganta translúcida que se infla cuando emiten su canto corto y agudo.

Los investigadores también describieron distintos tipos de vocalizaciones. Entre ellas identificaron un canto de cortejo emitido bajo el agua, una conducta poco frecuente entre las especies de este grupo de ranas.

La nueva especie recibió el nombre de “rana de las nacientes” porque habita ecosistemas donde nacen arroyos y quebradas, ambientes considerados especialmente sensibles a las alteraciones humanas.

Isthmohyla nacientes fue confundida durante décadas con otra especie de rana arborícola EZEQUIEL BECERRA - AFP

Los investigadores advierten que, pese a haber sido descubierta recientemente, la especie podría enfrentar distintos riesgos. Uno de ellos es la utilización de pesticidas en los cultivos de café cercanos a los sitios donde se reproducen los anfibios.

“Esos venenos viajan a través del aire, irrigan a través de la tierra y ahí es donde caen a los sistemas acuíferos donde se desarrollan los renacuajos”, explicó Chaves-Acuña.

Jonathan Navarro-Picado, investigador del Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional de Costa Rica y coautor del trabajo, señaló que también representan amenazas la pérdida de vegetación ribereña y la alteración de los ambientes que la especie utiliza como refugio y posible sitio de puesta.

La preocupación no es solo teórica. Marilyn Ureña-Chaves, otra de las investigadoras que participó en el estudio, indicó que durante las primeras etapas del relevamiento los ejemplares eran relativamente comunes en algunas quebradas de la región. Con el paso del tiempo, sin embargo, su detección se volvió menos frecuente.