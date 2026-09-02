Nueva York prohibió la IA para chicos de primaria y secundaria en escuelas públicas

NUEVA YORK.– Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York prohibirán temporalmente a los alumnos de primaria y secundaria el uso de herramientas de inteligencia artificial durante el próximo ciclo lectivo, anunció este miércoles el alcalde Zohran Mamdani. Está previsto que regresen a clases la semana entrante.

La medida, que forma parte de una evaluación más amplia sobre cómo interactúan con esta tecnología los chicos del distrito escolar más grande de Estados Unidos, incluirá “todo software que utilice IA generativa orientada al estudiante” para los alumnos hasta el octavo grado, informó la oficina del alcalde. Describió la prohibición como la más amplia del país.

Al mismo tiempo, la ciudad establecerá clases de alfabetización en IA dos veces al año para todos los estudiantes de escuelas secundarias públicas y pondrá en marcha programas piloto para introducir a algunos de ellos en un puñado de plataformas de IA bajo la supervisión de un educador. Los chatbots de compañía estarán prohibidos en todos los grados, señalaron los funcionarios.

Este enfoque surge mientras estudiantes, padres y escuelas de todo el país enfrentan el uso de herramientas de IA en el aula y otros ámbitos, avanzando para enseñar a los chicos cómo incorporar la tecnología y, al mismo tiempo, evitar que dependan excesivamente de ella o la utilicen para hacer trampa.

El alcalde Zohran Mamdani @NYCMayor

“Cada día, cuando nuestros niños vienen a la escuela, les enseñamos a hacer preguntas, a desafiar suposiciones, a interrogar la premisa, a preguntar por qué. Cuando se trata de IA en nuestras escuelas, tenemos la obligación de hacer lo mismo”, dijo el demócrata Mamdani en una conferencia de prensa.

La ciudad también recomendará límites de tiempo frente a la pantalla para los estudiantes, sugiriendo un tope de 30 minutos al día para los alumnos de tercero a quinto grado y de 45 minutos para los estudiantes de sexto a octavo grado. Los docentes podrán utilizar la IA para la planificación pedagógica y tareas operativas.

Al menos 37 estados norteamericanos cuentan con una guía oficial de IA que las escuelas pueden utilizar como modelo, aunque no existe una definición única de lo que significa la alfabetización en IA ni de cómo debe enseñarse. El estado de Nueva York aprobó el año pasado la prohibición del uso de teléfonos celulares por los estudiantes en las escuelas.

Los funcionarios de educación de la ciudad también realizarán una revisión exhaustiva de todas las herramientas tecnológicas utilizadas en su sistema escolar y eliminarán ciertas herramientas si se determina que no son esenciales para el aprendizaje.

Michael Mulgrew, presidente de la Federación Unida de Maestros de Nueva York, elogió los límites de tiempo frente a la pantalla, pero advirtió que la política de IA de la ciudad “deja muchas preguntas sin respuesta”, incluidos detalles sobre cómo el Departamento de Educación “será más agresivo al exigir que los productos que compra tengan salvaguardas de IA”.

“Si vamos a hablar en serio, empecemos por la fuente, en lugar de esperar que las comunidades escolares o los educadores individuales descubran después de los hechos si lo que utiliza su escuela se ajusta a la nueva política”, sostuvo.

Con información de la agencia AP