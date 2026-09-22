Nuevas tecnologías: especialistas del Garrahan extirparon un tumor cerebral a través de la nariz a una niña de 10 años

El Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja para extirpar un craneofaringioma a una niña de 10 años mediante un abordaje endoscópico endonasal. La intervención fue realizada por los equipos de Neurocirugía y Otorrinolaringología, en el contexto de la incorporación de nuevas tecnologías y la actualización permanente de las prácticas quirúrgicas del centro de referencia en pediatría del barrio de Parque Patricios.

“Es muy importante que esto se conozca, ya que no hay tratamientos oncológicos específicos para estos tumores. Se trata de tumores benignos que, si no se remueven, a largo plazo tienen mayor morbimortalidad. La actualización tecnológica y el trabajo en equipo hacen que una vez más podamos ofrecer mejores tratamientos a nuestros pacientes”, expresó Javier González Ramos, jefe de Neurocirugía y coordinador del Centro Quirúrgico del Garrahan.

El desarrollo de las técnicas endoscópicas permitió avanzar hacia una técnica menos invasiva a través de la nariz Gentileza Hospital Garrahan

Los craneofaringiomas son tumores poco frecuentes que suelen desarrollarse en la región cercana a la glándula hipófisis y el hipotálamo. Su ubicación puede generar consecuencias importantes porque se encuentran próximos a estructuras relacionadas con la visión y con la producción y regulación de hormonas. Por eso, pueden provocar alteraciones visuales y endocrinológicas, además de otros síntomas como dolores de cabeza, cambios en el crecimiento, aumento de peso o modificaciones en la sed y la frecuencia urinaria.

Tradicionalmente, muchos de estos tumores se abordaban mediante una neurocirugía tradicional que requería una incisión en el cráneo. El desarrollo de las técnicas endoscópicas permitió avanzar hacia una técnica menos invasiva a través de la nariz.

El Hospital Garrahan cuenta con un neuronavegador, un sistema que permite utilizar las imágenes obtenidas previamente –por ejemplo, las resonancias– como referencia durante la cirugía y orientar al equipo en tiempo real respecto de la ubicación de las estructuras anatómicas y del tumor. Su incorporación hace un año fue un paso muy importante para el desarrollo de este tipo de intervenciones.

El Hospital Garrahan cuenta con un neuronavegador, que permite utilizar las imágenes obtenidas previamente como referencia durante la cirugía Gentileza Hospital Garrahan

“Los quirófanos del centro de salud pediátrico atraviesan un proceso de modernización, al igual que el resto del hospital. La inversión en equipamiento de última generación y la eficiencia obtenida en los equipos de trabajo permiten ampliar la capacidad para intervenciones de alta complejidad y, consecuentemente, mejorar la atención de los niños”, destacó un comunicado difundido por el establecimiento.