¿Nuevo orden?: Las universidades chinas suben en las clasificaciones mundiales, las norteamericanas retroceden

NUEVA YORK.− La Universidad de Zhejiang, en Hangzhou, China, encabeza ahora una clasificación mundial de la producción investigadora, desbancando a la Universidad de Harvard. Hasta hace poco, Harvard era la universidad más productiva del mundo en investigación, según una clasificación mundial que toma en cuenta las publicaciones académicas.

Pero esa posición puede estar tambaleándose, lo que constituye la evidencia más reciente de una tendencia preocupante para el mundo académico estadounidense.

Recientemente, Harvard ha descendido al número 3 de la clasificación. Las escuelas que ascienden a toda velocidad en la lista no son las homólogas estadounidenses de Harvard, sino universidades en China que han ido subiendo constantemente en las clasificaciones que hacen hincapié en el volumen y la calidad de la investigación que producen.

La reordenación se produce al tiempo que el gobierno de Donald Trump ha estado recortando el financiamiento de la investigación a las escuelas estadounidenses que dependen en gran medida del gobierno federal para pagar los esfuerzos científicos. Si bien las políticas del presidente Trump no iniciaron el declive relativo de las universidades estadounidenses, que ya lleva años, sí podrían acelerarlo.

“Se avecina un gran cambio, algo así como un nuevo orden mundial en el dominio global de la educación superior y la investigación”, dijo Phil Baty, jefe de asuntos globales de Times Higher Education, una organización británica ajena a The New York Times que elabora una de las clasificaciones mundiales de universidades más conocidas.

Harvard Steven Senne - AP

Educadores y expertos afirman que el cambio es un problema no solo para las universidades estadounidenses, sino también para el país en su conjunto.

“Existe el riesgo de que la tendencia continúe y se produzca un posible declive”, dijo Baty. “Utilizo la palabra ‘declive’ con mucho cuidado. No es que las escuelas estadounidenses estén empeorando de forma demostrable, sino que se trata de la competencia mundial: otras naciones están progresando más rápidamente”. argumentó.

Si nos remontáramos a principios de la década de 2000, una clasificación mundial de universidades basada en la producción científica, como los artículos publicados en revistas, sería muy diferente. Siete escuelas estadounidenses estarían entre las 10 primeras, encabezadas por la Universidad de Harvard en la posición número 1.

Hoy día, Zhejiang ocupa el primer puesto de esa lista, los Leiden Rankings, del Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. Otras siete escuelas chinas figuran entre las 10 primeras.

Harvard produce mucha más investigación ahora que hace dos décadas, pero ha caído al tercer puesto. Y es la única universidad estadounidense que sigue estando cerca de los primeros puestos de la lista. Harvard sigue siendo la primera en la clasificación de Leiden de publicaciones científicas muy citadas.

El problema de las mejores universidades estadounidenses no es el descenso de la producción.

Seis destacadas universidades estadounidenses que habrían estado entre las 10 primeras en la primera década del 2000 —Michigan, California en Los Ángeles, Johns Hopkins, Washington-Seattle, Pensilvania y Stanford— están produciendo más investigación que hace dos décadas, según los recuentos de Leiden.

Pero la producción de las escuelas chinas ha aumentado mucho más.

Según Mark Neijssel, director de servicios del Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología, las clasificaciones de Leiden tienen en cuenta los artículos y citas que figuran en Web of Science, un conjunto de bases de datos de publicaciones académicas propiedad de Clarivate, una empresa de datos y análisis. En las bases de datos están representadas miles de revistas académicas, muchas de ellas muy especializadas, dijo.

Mark Arsenault