Buenas noticias en Nueva York: Mamdani abrirá cinco nuevas escuelas en el Bronx y Queens en septiembre

Acompañado por el superintendente de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani anunció la apertura de cinco nuevos colegios en el Bronx y Queens. Las instituciones comenzarán a operar para el ciclo académico 2026-27 y tienen como objetivo aumentar la capacidad de plazas en barrios con un historial de hacinamiento. Además, contarán con características de enseñanza particulares, como las artes, la excelencia cultural y el hip-hop.

El anuncio de Mamdani sobre las cinco nuevas escuelas que abrirán en NYC

A través de un comunicado de prensa, la oficina del alcalde informó sobre la apertura de las nuevas instituciones con el objetivo de avanzar hacia la ampliación del acceso a una educación de alta calidad. “La innovación, la excelencia y el arte están intrínsecamente ligados a esta ciudad; definen lo que significa ser neoyorquino”, declaró Mamdani.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la apertura de cinco nuevas escuelas en el Bronx y Queens Instagram @zohrankmamdani

En ese sentido, el alcalde indicó que las cinco nuevas escuelas públicas atenderán a estudiantes de todas las edades y que buscarán ampliar el acceso para alumnos con discapacidad.

Las características de las nuevas escuelas que abrirán en el Bronx y Queens

En el documento compartido, su oficina detalló que las cinco nuevas escuelas que abrirán sus puertas en septiembre de 2026 son:

Academy of Cultural Excellence : será para estudiantes desde preescolar hasta quinto grado en el Distrito 30 de Long Island City, y su objetivo es priorizar la participación estudiantil, la comunidad y el rigor académico.

: será para estudiantes desde preescolar hasta quinto grado en el Distrito 30 de Long Island City, y su objetivo es priorizar la participación estudiantil, la comunidad y el rigor académico. Bronx School of Arts & Exploration : ubicada en el barrio Highbridge/South Crotona del Bronx, esta escuela del Distrito 75 albergará a estudiantes con discapacidades desde jardín de infancia hasta octavo grado. Su modelo centrado en las artes integrará las materias académicas básicas con las artes visuales y escénicas.

: ubicada en el barrio Highbridge/South Crotona del Bronx, esta escuela del Distrito 75 albergará a estudiantes con discapacidades desde jardín de infancia hasta octavo grado. Su modelo centrado en las artes integrará las materias académicas básicas con las artes visuales y escénicas. The Bronx School of Hip-Hop : una escuela secundaria destinada a estudiantes de noveno a duodécimo grado en el Distrito 9. Ubicada en la sección de Claremont del Bronx, utiliza la cultura hip-hop como base para una enseñanza rigurosa. Los estudiantes estudian rap, DJing, grafiti, breakdance y autoconocimiento. El plan de estudios incluye producción de audio, medios digitales y educación financiera, además del currículo estándar.

: una escuela secundaria destinada a estudiantes de noveno a duodécimo grado en el Distrito 9. Ubicada en la sección de Claremont del Bronx, utiliza la cultura hip-hop como base para una enseñanza rigurosa. Los estudiantes estudian rap, DJing, grafiti, breakdance y autoconocimiento. El plan de estudios incluye producción de audio, medios digitales y educación financiera, además del currículo estándar. Queens Academy for Innovative Learning : la escuela del Distrito 75 en Astoria tendrá en sus aulas estudiantes con discapacidades desde sexto grado hasta el duodécimo. Hará hincapié en el aprendizaje basado en proyectos, la integración de la tecnología y el apoyo individualizado.

: la escuela del Distrito 75 en Astoria tendrá en sus aulas estudiantes con discapacidades desde sexto grado hasta el duodécimo. Hará hincapié en el aprendizaje basado en proyectos, la integración de la tecnología y el apoyo individualizado. West Q Elementary: ubicada en Woodside, se dirigirá a estudiantes desde jardín de infantes hasta quinto grado en el Distrito 24. La intención será combinar la enseñanza fundamental de lectura, escritura y matemáticas con el aprendizaje basado en proyectos.

Las cinco nuevas escuelas del Bronx y Queens contarán con características de enseñanza particulares, como un enfoque en las artes y el hip hop Freepik

“Compleja y desigual”: Mamdani detalló la situación educativa en el Bronx y Queens

Según expuso el gobierno de Mamdani en el comunicado, el Bronx y Queens son los dos distritos en los que la situación educativa es compleja y desigual.

El anuncio de Zohran Mamdani

En promedio, el Bronx es el distrito con peores resultados educativos de la Gran Manzana. La tasa de graduación de secundaria rondó aproximadamente el 75% durante los últimos años.

Según datos del Departamento de Educación de Nueva York (NYSED, por sus siglas en inglés), el 96% de estudiantes del Bronx son económicamente desfavorecidos. Además, existe una elevada concentración de alumnos inmigrantes, y 22% tienen discapacidades.

En el caso de Queens, la situación es similar. El 75,3% de los alumnos son económicamente desfavorecidos en el área. Pese a esta realidad, el distrito cuenta con una mezcla de escuelas de altos y bajos ingresos.