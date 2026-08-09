Nuevos desafíos: otra provincia reguló el uso de celulares, y también de la IA, en las escuelas

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Legislatura de Río Negro aprobó esta semana por unanimidad la ley de “uso pedagógico, regulado y evaluado de dispositivos digitales personales, inteligencia artificial (IA) y tecnologías emergentes en el sistema educativo”. La iniciativa, impulsada por la legisladora Roberta Scavo (CC ARI-Cambiemos), no busca prohibir la tecnología de manera absoluta, sino establecer límites claros para evitar impactos negativos en la convivencia y el rendimiento escolar.

La norma establece un abordaje progresivo y diferenciado según la edad de los estudiantes. En el nivel inicial, el uso de dispositivos personales queda restringido durante toda la jornada escolar. Solo se admitirán excepciones por motivos de salud, accesibilidad o emergencia, siempre bajo supervisión docente.

En el nivel primario los dispositivos no podrán utilizarse, salvo para actividades pedagógicas puntuales que estén expresamente planificadas, supervisadas por el docente y comunicadas previamente a las familias.

En tanto, en el nivel secundario los alumnos podrán emplear sus dispositivos en clase únicamente cuando el docente lo indique de acuerdo con la planificación pedagógica. Fuera del aula, como en los recreos, el uso será regulado por los acuerdos escolares de convivencia de cada institución.

Un aspecto inédito de la ley es la regulación de la IA generativa. Su uso estará prohibido si reemplaza la producción intelectual del estudiante, impide verificar la comprensión real de los temas o facilita el plagio. Cuando se autorice su uso, los docentes deberán establecer reglas transparentes sobre qué partes del trabajo deben ser de elaboración propia.

La ley establece además prohibiciones comunes para proteger la integridad de la comunidad educativa

Asimismo, la ley establece prohibiciones comunes para proteger la integridad de la comunidad educativa. Queda estrictamente prohibido grabar, fotografiar o difundir imágenes y audios dentro de las escuelas sin autorización, así como utilizar dispositivos para el hostigamiento o ciberacoso.

Scavo destacó que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece como uno de los fines de la política educativa garantizar una educación de calidad con igualdad de oportunidades, promoviendo el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, advirtió que la velocidad del avance tecnológico, particularmente en lo relativo a inteligencia artificial, plantea nuevos desafíos que requieren regulaciones específicas a nivel provincial.

La norma se apoya en advertencias de organismos como la Unesco y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que asocian el uso intensivo de pantallas sin guía pedagógica con una reducción en la atención y en el rendimiento en lectura y matemáticas.

Relevamientos anuales

Para garantizar la efectividad de la medida, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos provincial deberá realizar relevamientos anuales para medir el impacto de estas restricciones en la comprensión lectora, la concentración y la socialización de los alumnos, presentando un informe público ante la Legislatura.

Esta ley viene a dar sustento legal al programa “Pausa Digital”, implementado previamente por la provincia de Río Negro para promover un uso responsable de las tecnologías. Se enfoca en la utilización de los teléfonos celulares durante la jornada escolar mediante acuerdos de convivencia y criterios pedagógicos, sin prohibir su utilización.

“No solo los docentes, familias y estudiantes venían solicitando la necesidad de acordar y regular algunas prácticas en función a la tecnología, sino todos otros actores de la sociedad civil”, señaló la coordinadora de Innovación e Investigación Educativa, Paula Quezada. Sumó que “Pausa Digital llegó para enseñar que la prohibición no es el camino, ni tampoco el guardado de celulares en distintos lugares de las instituciones educativas, sino la posibilidad de tomar esto como un proceso de enseñanza y de aprendizaje en función a la autorregulación”.

Quezada indicó que tras investigar las medidas y políticas implementadas en otros países, observaron que en los lugares donde avanzaron en políticas restrictivas, “no solo no pudieron eliminar por completo el uso del celular, sino que se profundizaron algunas desigualdades en función del acceso, de los usos, generando que los estudiantes hagan malos usos de los celulares”.

Según la funcionaria, el uso regulado implica entender que hay momentos en donde el celular está permitido para buscar información, para trabajar con algún tipo de herramienta digital, y no está permitido para redes sociales, para sacar fotos, “para todo lo que puede generar consecuencias en los vínculos y en las convivencias escolares”. En ese sentido, “Pausa Digital” busca difundir criterios “para enseñar a detenerse, a regular y a decidir”.