El día que Messi festejó la Copa América 2021 con una videollamada con su padre

En el marco de la despedida de Jorge Messi, quien murió durante la madrugada de este sábado, volvió a tomar viralización en redes sociales un video que muestra un íntimo momento que compartió con su hijo, Lionel Messi, después de que la selección argentina se consagrara campeona de la Copa América 2021 tras vencer a Brasil en el estadio Maracaná.

En las imágenes se observa al capitán argentino sentado sobre el césped, con las piernas abiertas y los brazos apoyados sobre las rodillas, mientras sostiene su celular frente a la cara. En la pantalla aparece, en primer plano, su padre durante una videollamada. La competencia se dio en medio de un rebrote de la pandemia por coronavirus, se disputó a puertas cerradas y ni siquiera los familiares pudieron estar con los jugadores.

El día que Jorge Messi saludó a Lionel tras la Copa América 2021

En un momento de la conversación, el futbolista desvía la mirada hacia un costado y luego gira la cabeza hacia el otro mientras se limpia el rostro, emocionado por las lágrimas. Segundos después, vuelve a concentrar la mirada en la pantalla y continúa escuchando las palabras de su padre.

El fallecimiento de Jorge Messi fue confirmado este sábado por el Sanatorio Centro de Rosario, donde había estado internado durante los últimos días, según contó LA NACION. A través de un comunicado firmado por su director médico, Carlos Mackey, la institución informó que el padre del capitán argentino murió a los 68 años, a las 2 de la madrugada.

En junio, la familia había pedido privacidad en relación con la salud de Jorge Messi

El establecimiento aclaró que no brindará precisiones sobre las causas de la muerte por cuestiones legales y para preservar la intimidad de la familia. “En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”, indicó.

Jorge Messi atravesaba desde hacía meses un problema de salud que había tomado estado público durante el Mundial 2026. En junio, frente a las versiones que circulaban sobre su condición, la familia había confirmado que se encontraba bajo seguimiento médico y que evolucionaba favorablemente dentro de su cuadro. Además, había pedido respeto ante lo que definió como una situación “estrictamente privada y familiar”.

El fallecimiento de Jorge Messi fue confirmado este sábado por la mañana picture alliance - picture alliance

Una vez finalizado el Mundial, Lionel Messi permaneció junto a su padre en Rosario hasta el 29 de julio, cuando regresó a Estados Unidos para reincorporarse a los entrenamientos de Inter Miami. En los últimos días, Jorge Messi había quedado internado en el centro médico rosarino tras un agravamiento de su enfermedad.

Además de su vínculo familiar, Jorge tuvo un papel central a lo largo de la carrera del futbolista como representante y consejero. Impulsó sus primeros pasos en las divisiones infantiles de Newell’s Old Boys y luego facilitó su traslado a España a los 13 años para incorporarse al Barcelona, que asumió el tratamiento por su déficit en la hormona de crecimiento. A su vez, en 2007 también promovió, junto con su familia, la creación de la Fundación Leo Messi.