Ocupación extraordinaria: tras seis meses a la baja, Bariloche tuvo un récord de turistas que alivió al sector

SAN CARLOS DE BARILOCHE.― Esta ciudad cordillerana consolida su posicionamiento como el destino preferido de la temporada invernal, tras cerrar julio con niveles de ocupación extraordinarios. Además, mientras el pronóstico indica nuevas nevadas para las próximas 48 horas, este jueves comienza la Fiesta Nacional de la Nieve y las reservas hoteleras están en alza.

Impulsada por las intensas nevadas que cubrieron tanto las montañas como el centro urbano, durante la última semana de julio, Bariloche alcanzó un pico del 90,1% de ocupación. Este éxito se produce en un contexto donde la provincia de Río Negro se posicionó como el destino más elegido de toda la Argentina durante el receso invernal, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Las nevadas de los últimos días pintaron de blanco las pistas de esquí del cerro Catedral.

De cara a agosto, las expectativas también son sumamente positivas, dado que las reservas para la Fiesta Nacional de la Nieve ya rozan el 85%. El secretario de Turismo local, Eric Guzmán, destacó que estos indicadores representan un gran movimiento para toda la cadena económica de la ciudad, desde el sector hotelero hasta el gastronómico y comercial.

Además, la conectividad aérea ha jugado un papel fundamental, con un número récord de vuelos –hasta 35 diarios– que vinculan a Bariloche con los principales centros emisores de Argentina y con el mercado internacional, especialmente el de Brasil.

“La temporada se construye durante todo el año. Trabajamos para que Bariloche esté presente en los mercados prioritarios, genere nuevos vínculos comerciales y pueda mostrar toda la diversidad de experiencias que ofrece. El desafío ahora es sostener este movimiento durante las próximas semanas y continuar fortaleciendo al destino”, señaló la directora ejecutiva del Emprotur, Natacha Vázquez.

Un alivio tras meses a la baja

Los resultados de julio dieron cierto aire al sector turístico local, que había registrado una desaceleración de la actividad entre enero y junio. En el primer semestre de este año, arribaron a Bariloche 654.550 pasajeros, lo que representó una disminución del 7% en el volumen de pasajeros, según datos de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (Aehgb).

También preocupaba al sector el hecho de que el gasto turístico total (ajustado por inflación) retrocedió un 16,7% interanual en junio. La baja respondió tanto a la menor cantidad de visitantes como a una reducción del 3% en el gasto real promedio por pasajero.

Los resultados de julio dieron cierto aire al sector turístico local, que había registrado una desaceleración de la actividad entre enero y junio

Tras el cierre del semestre, desde la Aehgb habían señalado: “Los establecimientos advierten un visitante más cuidadoso con su presupuesto, que reduce consumos complementarios, selecciona propuestas de menor valor o limita la cantidad de salidas durante su estadía. Se trata de una señal que no solo afecta a restaurantes y confiterías, sino también al conjunto de actividades vinculadas con el consumo turístico”.

En la misma línea, los referentes de la asociación hotelera respaldaron el proyecto de ley que comenzó a debatirse en la Legislatura de Río Negro y que propone eximir del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los servicios de alojamiento contratados por parte de turistas extranjeros no residentes. La iniciativa busca mejorar la competitividad de Río Negro frente a otros destinos internacionales, otorgando un beneficio directo al visitante extranjero, quien accederá a una reducción en el costo de su estadía.

El repunte

Lo cierto es que, en las últimas semanas, la llegada de las nevadas dio paso a un repunte de la actividad y a un aumento de las expectativas para agosto y septiembre. La 56.ª edición de la Fiesta Nacional de la Nieve se desarrollará del 13 al 16 de agosto, combinando las tradiciones locales con varias propuestas artísticas. La celebración comenzará este jueves con el Concurso de Tortas y la emblemática Bajada de Antorchas en el Cerro Catedral, que este año incluirá un show de luces láser y mapping.

Entre los eventos tradicionales más esperados se encuentran la Carrera de Mozos, el Concurso del Pullover, el Concurso de Hacheros y el Desfile Náutico sobre el lago Nahuel Huapi. El escenario principal, ubicado en el Centro Cívico, contará con una grilla de artistas nacionales: estarán Sele Vera y Los Pampa, Topa, Nahuel Pennisi y Jorge Rojas, así como Ángela Leiva y Luck Ra. El cierre del domingo estará a cargo de Turf y Los Auténticos Decadentes, seguidos por un show de drones.

Río Negro: el motor del turismo invernal

El impacto económico del turismo ha sido masivo, con más de 4,6 millones de turistas movilizados en todo el país, generando un beneficio de $2,12 billones. Río Negro acaparó buena parte de la actividad. No solo lideró los rankings con Bariloche, sino que también otras localidades provinciales mostraron un desempeño sólido: Playas Doradas alcanzó un 90% de ocupación, mientras que Viedma y la zona del Valle llegaron al 80%. Se trata de un crecimiento real del 2,5% en comparación con el año anterior.

A partir de hoy, Viedma pasará de tener cuatro frecuencias semanales con Buenos Aires a tener seis. La incorporación de dos vuelos representa un aumento del 50% en la conexión entre la ciudad patagónica y Aeroparque.

El aeropuerto de Viedma suma vuelos desde hoy.

Las autoridades esperan que la capital provincial funcione como punto de partida para conocer la desembocadura del río Negro, El Cóndor y la Ruta Provincial 1. El Camino de la Costa atraviesa playas, acantilados, áreas naturales protegidas y pequeñas localidades junto al mar, y permite continuar el viaje hacia San Antonio Este, Las Grutas, Sierra Grande y Playas Doradas.

El regreso del Tren Patagónico

A su vez, se confirmó que el Tren Patagónico ha restablecido su servicio habitual entre Viedma y Bariloche. El funcionamiento se había visto interrumpido tras un descarrilamiento parcial provocado por el choque de una formación contra animales. Tras diversos trabajos de reparación en la infraestructura y verificaciones técnicas de seguridad, este medio de transporte vital vuelve a unir la costa atlántica con la cordillera, garantizando una experiencia diferente para turistas y residentes durante lo que resta de la temporada.