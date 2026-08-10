La Justicia pide indagar a Duhalde, Verbitsky y otras 30 personas por el Vacunatorio VIP

La Justicia pide indagar a Eduardo y Chiche Duhalde, Verbitsky y otras 30 personas por la causa conocida como Vacunatorio VIP . El fiscal federal Eduardo Taiano pidió que sean citados a indagatoria 34 particulares que recibieron dosis de la vacuna Sputnik por fuera de todo criterio sanitario durante la pandemia de coronavirus. Para el fiscal, los vacunados fueron parte de la maniobra de peculado de bienes que prevé penas de 2 a 10 años de prisión.

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió que sean citados a indagatoria 34 particulares que recibieron dosis de la vacuna Sputnik por fuera de todo criterio sanitario durante la pandemia de coronavirus. Para el fiscal, los vacunados fueron parte de la maniobra de peculado de bienes que prevé penas de 2 a 10 años de prisión. Una familia de cuatro personas necesitó más de $2.500.000 en julio para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires . Para no ser pobre, un grupo familiar de dos adultos y dos menores requirió, según la Dirección General de Estadística y Censos porteña, poco más de $1.617.000. Y cerca de $880.000 para no ser considerada indigente.

Para no ser pobre, un grupo familiar de dos adultos y dos menores requirió, según la Dirección General de Estadística y Censos porteña, poco más de $1.617.000. Y cerca de $880.000 para no ser considerada indigente. El Gobierno estima que la inflación de julio no será tan alta como la de la Ciudad de Buenos Aires . Según estimaciones de consultoras privadas, el IPC sería de entre 1,9% y 2,1%, apenas por encima del de junio, que había sido de 1,9%. En la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,9%. El Indec dará a conocer el dato este jueves.

Según estimaciones de consultoras privadas, el IPC sería de entre 1,9% y 2,1%, apenas por encima del de junio, que había sido de 1,9%. En la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,9%. El Indec dará a conocer el dato este jueves. Irán aseguró que el estrecho de Ormuz va a seguir cerrado hasta que Estados Unidos acepte todas las condiciones. La ruta permanece bloqueada por la Guardia Revolucionaria, que ataca regularmente a los buques que atraviesan el estrecho sin su autorización. Los precios del petróleo se mostraron estables mientras las exigencias de Teherán frenan las expectativas sobre la reapertura del estrecho.

La ruta permanece bloqueada por la Guardia Revolucionaria, que ataca regularmente a los buques que atraviesan el estrecho sin su autorización. Los precios del petróleo se mostraron estables mientras las exigencias de Teherán frenan las expectativas sobre la reapertura del estrecho. Sigue la 4.ª fecha del Clausura. Hoy se juegan 2 partidos: a las 19, Banfield - Belgrano, y a las 21:15, Unión - Central Córdoba. Ayer Argentinos le ganó 2 a 1 a Racing, Defensa y Justicia superó a Newell’s también 2 a 1, Gimnasia de La Plata le ganó 2 a 0 a Barracas Central y San Lorenzo perdió 2 a 0 ante Huracán.

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