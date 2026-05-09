“Ornitólogo apasionado”: quién era el “paciente cero” que desató el brote de hantavirus en el crucero Hondius y murió a bordo

A pocas horas de la llegada del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla, en Tenerife, se conoció la identidad del primer pasajero que murió a bordo por un brote de hantavirus, considerado el “paciente cero” de la enfermedad por la que fallecieron otras dos personas y se contagiaron casi una docena.

Se trata de Leo Schilperoord, un ornitólogo y biólogo neerlandés de 70 años que murió el 11 de abril, 10 días después de que el barco zarpara del puerto de Ushuaia. También se reveló la identidad de su esposa, Mirjam Schilperoord-Huisman, quien falleció 15 días después en Sudáfrica, cuando intentaba regresar con el cuerpo de su esposo a su país.

El crucero MV Hondius salió de puerto en Praia, Cabo Verde, el miércoles 6 de mayo de 2026 Misper Apawu - AP

El medio neerlandés Algemeen Dagblad reveló además varios detalles sobre la identidad de la pareja. Según publicó, ambos eran originarios de Haulerwijk, un pueblo de 3.000 habitantes ubicado en el municipio de Ooststellingwerf, en la provincia de Frisia, en los Países Bajos. Según ese mismo medio, la pareja neerlandesa era conocida y respetada por los vecinos, quienes la describían como “amantes de la naturaleza” y “ornitólogos apasionados”.

A su vez, la asociación barrial Boskrâne publicó un mensaje de despedida. “Después de tener que despedirse de su marido el 11 de abril, nuestra querida amiga (...) nos dejó el 26 de abril. Te vamos a extrañar, junto con todas tus historias”, escribieron los vecinos.

Además, un familiar de la pareja, citado a través de la asociación Namens de Familie, expresó: “El hermoso camino que recorrían juntos fue interrumpido de manera brutal y definitiva. Queremos traerlos de regreso en paz y honrar su memoria”.

El matrimonio había llegado a la Argentina en noviembre pasado y, por vía terrestre, había recorrido distintos sitios turísticos de nuestro país, de Chile y de Uruguay. El último punto en visitar fue Tierra del Fuego, donde embarcaron en el MV Hondius, operado por la naviera Oceanwide Expeditions.

Según figura en su perfil de Facebook, Schilperoord estudió en la Universidad de Groningen, donde se graduó en 1983, y también cursó estudios en la Universidad de Ámsterdam, una de las más antiguas de los Países Bajos.

En su cuenta de esa red social, podían verse en sus últimas publicaciones referencias a su pasión por los animales y la naturaleza. “Hice un video de algunas familias de gansos de pico corto ayer”, escribió en una publicación de 2016. Ese mismo año también compartió imágenes de un viaje por África, donde fotografió distintos animales, entre ellos cebras y buitres.

“Estamos en excelentes manos”

Ayer, en tanto Khabir Moraes, uno de los chefs del MV Hondius, le agradeció a sus seguidores en redes sociales que se hayan preocupado y “rezado” por él y por los tripulantes del crucero polar, que se convirtió en noticia internacional por el brote de hantavirus.

Desde la cubierta del crucero polar MV Hondius, Khabir Moraes les mandó un mensaje tranquilizador a sus seguidores en las redes sociales

Originario del estado de Goa, que fue colonia portuguesa en India, Moraes reveló en las últimas horas cómo es la vida a bordo del crucero polar: “No hay más contagios [de hantavirus]. Estamos en excelentes manos, con tres nuevos médicos y un representante de la Organización Mundial de la Salud”.

“Sus rezos y mensajes significaron mucho para mí durante este tiempo [en alusión a la situación sanitaria del crucero]. Somos positivos y estamos enfocados, yo aprecio profundamente a todas las personas que se preocuparon por nosotros [por la emergencia a bordo]. Les mando amor desde el mar”, posteó en Instagram, donde tiene casi 40.000 seguidores de todo el mundo.