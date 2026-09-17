Otra vez humo sobre el Paraná: calculan que se quemaron unas 1200 hectáreas por los incendios de pastizales

ROSARIO.- El fuego volvió a aparecer en las islas frente al Gran Rosario. Ayer, personal de Prefectura Naval Argentina detectó al menos dos columnas de humo durante un patrullaje por el bajo Paraná, en territorio entrerriano, a la altura de los kilómetros 445 y 447 del río. Los focos se encontraban en sectores alejados de la costa y tierra adentro, en pleno humedal. Personas que conocen la zona hablaron de entre ocho y nueve incendios activos en un sector conocido como Los Meones, mientras que imágenes satelitales de la NASA confirmaron varios puntos de calor dispersos en esa área.

Las columnas de humo pudieron verse desde Rosario y desde distintas localidades del cordón industrial, entre ellas San Lorenzo y Fray Luis Beltrán. En algunos tramos, el humo avanzó sobre la conexión vial con Victoria y sobre la ruta nacional 174. A la altura del kilómetro 22, las ráfagas y los cambios en la dirección del viento redujeron la visibilidad de quienes circulaban por la zona. Los efectivos, a bordo del Guardacostas 141, no encontraron personas ni embarcaciones vinculadas con los focos y labraron un acta circunstanciada. Prefectura informó la situación a la Policía de Islas y a Defensa Civil de Entre Ríos, comunicó el hecho al Plan Nacional de Manejo del Fuego y elevó un informe a la Fiscalía Federal de turno.

La reaparición de los incendios no constituye un episodio aislado. Ocurre en un contexto de baja humedad, falta de lluvias y temperaturas en ascenso, acompañado por vientos predominantes del este, noreste y norte que, según los pronósticos, se mantendrán durante gran parte de la semana. A esa combinación de vegetación seca, viento y escasas precipitaciones se suma una práctica históricamente extendida en algunos sectores isleños: la quema de pastizales para renovar áreas destinadas a la ganadería. Es la misma dinámica que, cuando las condiciones meteorológicas resultan favorables, puede transformar una quema puntual en un incendio de grandes dimensiones.

Varios focos de fuego en las islas frente a Rosario (red X)

Entre 2020 y 2022, los humedales del Paraná ardieron de manera casi permanente. Durante meses, Rosario y otras ciudades ribereñas permanecieron cubiertas por una densa capa de humo que obligó a suspender actividades, multiplicó las consultas por problemas respiratorios y provocó cortes en rutas y puentes que conectan Santa Fe con Entre Ríos. Fueron cientos de miles las hectáreas afectadas por el fuego en el delta, en un fenómeno que combinó la histórica bajante del río con las quemas vinculadas a actividades ganaderas y de desmonte.

Ese escenario derivó en numerosas movilizaciones ciudadanas y en un reclamo que aún permanece vigente: la sanción de una Ley de Humedales que establezca criterios de ordenamiento territorial y sanciones específicas para quienes provoquen incendios en ecosistemas sensibles.

Sin embargo, el debate legislativo sigue sin una resolución de fondo. El proyecto de Ley de Humedales acumula más de una década de discusiones en el Congreso y perdió estado parlamentario en varias oportunidades. Mientras tanto, la gestión de las islas continúa repartida entre diferentes jurisdicciones —Nación, Santa Fe y Entre Ríos—, una situación que, según especialistas y organizaciones ambientales, dificulta tanto las tareas de prevención como la investigación judicial de los incendios.

Por el momento, los focos detectados este miércoles no provocaron daños sobre viviendas ni dejaron personas afectadas, según la información difundida oficialmente. Aun así, el pronóstico de temperaturas en aumento y la ausencia de lluvias significativas previstas para los próximos días mantienen en alerta a las autoridades y a quienes viven en la región.

Según explicó Matías De Bueno, referente del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), actualmente existen al menos dos grandes frentes activos, uno ubicado hacia el norte y otro hacia el sur. De acuerdo con sus estimaciones, unas 600 hectáreas estarían afectadas en el sector norte, mientras que una superficie similar se encontraría comprometida en el frente sur, aunque de manera más dispersa.

Las columnas de humo y los reflejos de los incendios pudieron observarse con claridad durante la noche del martes, en una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento frío provenientes del sur. El humo llegó a cubrir por momentos la ruta nacional 174, especialmente a la altura del kilómetro 22, generando complicaciones para quienes circulaban entre Rosario y Victoria.

Las imágenes satelitales de la NASA detectaron alrededor de una decena de puntos calientes en distintos sectores del humedal, incluidos algunos ubicados frente a San Lorenzo y Fray Luis Beltrán. La continuidad de las condiciones secas podría favorecer tanto la persistencia de los focos como el desplazamiento del humo hacia áreas urbanas del sur santafesino.

De Bueno señaló que, si el viento rota hacia el noreste, el humo podría sentirse con mayor intensidad en Rosario y otras localidades vecinas. En ese contexto, consideró prioritario intervenir sobre el frente ubicado al norte, frente a San Lorenzo.

Respecto del origen de los incendios, sostuvo que existen fuertes indicios de intencionalidad. Según explicó, el patrón observado coincide con prácticas utilizadas para la limpieza y renovación de pasturas secas después de las heladas invernales.

El Observatorio Ambiental de la UNR trabaja actualmente en un informe técnico que reunirá información desde principios de septiembre, con datos georreferenciados y estimaciones de superficie afectada. El documento será puesto a disposición de la Justicia Federal en el marco de las actuaciones que se realizan junto con la fiscal federal de Victoria, Rosana Luggren.

En paralelo, la Municipalidad de San Lorenzo presentó una nueva denuncia penal ante la Justicia Federal por los incendios registrados en las islas del Alto Delta del Paraná frente a esa ciudad.

Complicaciones para la salud

El municipio advirtió sobre la presencia de humo y cenizas, los riesgos para la salud y las complicaciones para la circulación vial. También solicitó que se investigue quiénes iniciaron los incendios y si existieron incumplimientos en los controles sobre la zona.

Según la presentación judicial, las islas ubicadas frente a San Lorenzo pertenecen a la jurisdicción de Victoria, en Entre Ríos. El gobierno local sostuvo que las quemas afectan la flora y la fauna del humedal y generan riesgos para pobladores, turistas y automovilistas debido a la reducción de la visibilidad.

Con esta presentación, ya son siete las denuncias penales impulsadas por la Municipalidad de San Lorenzo desde 2020 por incendios y quemas registrados en las islas del delta del Paraná.