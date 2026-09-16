Otro día de tránsito complicado en la Lugones por obras: demoras desde la General Paz

Las primeras horas de este miércoles vuelven a verse complicadas para el tránsito tanto en la avenida General Paz como en la Lugones, donde persiste la reducción de dos carriles centrales tras una obra llevada a cabo por Metrogas en la curva de conexión entre ambas arterias. Según pudo saber LA NACION, los especialistas esperan que termine de fraguar el hormigón de la repavimentación en la zona para poder habilitar con seguridad la circulación.

“Debe continuar hasta mañana el señalamiento porque los últimos análisis que se hicieron en laboratorio del hormigón indicaron que necesita más tiempo de fraguado para alcanzar los estándares de seguridad necesarios para el tránsito pasante”, indicaron las fuentes consultadas.

La muestra analizada expuso que aún le falta tomar mayor resistencia a la carpeta del material con la cual se reparó Lugones, un acceso esencial a la ciudad con un tránsito diario de 120 mil vehículos y una alta participación de vehículos pesados de gran porte, agregaron.

Al comienzo de los trabajos, fueron tres los carriles que se habían cerrado al tránsito, pero desde Autopistas Urbanas (AUSA) informaron que en las últimas horas pudieron reacomodar el señalamiento para liberar uno de ellos (el de la derecha), por lo que quedó el bache reparado por Metrogas en el medio de la calzada y, del lado izquierdo, tres carriles libres para la circulación. Si bien ese cambio mejoró un poco la circulación, las demoras para circular en la zona siguen vigentes en la hora pico de este miércoles.

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