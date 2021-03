“Panazo” en Plaza Miserere: regalan 1000 kilos de pan para pedir control sobre los precios de los insumos

La fila se extendía desde el centro de la Plaza Miserere hasta la vereda y cada una de las personas aguardaba para llevarse su pan. Es que en el medio del parque, un gacebo albergaba bolsas de harina repletas de tiras que se distribuían cortadas en otras de nylon, para ser entregados 1000 kilos gratuitamente, en una jornada de “panazo” que organizaron cámaras y agrupaciones de panaderos de distintas localidades del AMBA para reclamar por la regulación del precio de los insumos.

Los impulsores de la protesta dijeron que regalarán a quienes se acerquen “alrededor de mil kilos de pan y productos panificados, con un mate cocido o una chocolatada, con el propósito de visibilizar la seria problemática que atraviesa la industria panaderil”. Los voceros del sector aclararon que “no se trata de una protesta contra el Gobierno, sino de hacer público un legítimo reclamo de los trabajadores de la industria, que ven peligrar cada vez más sus fuentes de trabajo”.

Panazo en Plaza Miserere Silvana Colombo

En Radio La Red, el presidente de la Cámara de Panaderos de Ezeiza, Darío Santillán, explicó, desde Once: “Estamos reclamando la regularización de las tarifas, los aumentos desmedidos que vienen llevando a cabo. Los panaderos somos los que ponemos la cara, pero los aumentos con los precios nos llegan formados”. El comerciante pidió la urgente intervención de la Secretaría de Comercio, con el objetivo de que los convoque y así poder establecer “un precio para que salga favorecido el vecino”.

Santillán dijo que “el panazo” es “una manera solidaria” de reflejar la problemática. “El panadero no deja de ser solidario, estuvimos toda la pandemia asistiendo comedores, ollas populares, merenderos y el problema no es el precio del pan para los panaderos, queremos garantizar que en la mesa de todos los argentinos no falte el pan”, comentó.

La cantidad de personas que se acercó a la Plaza Miserere fue incrementándose desde las 11, cuando comenzó la actividad, hasta el mediodía. Además de encontrar la jornada como una buena forma de ahorrar, también muchos de los presentes -que llegaron de manera individual y, también, en familia- apoyaron el reclamo de los panaderos.

"Panazo", reclamo de panaderos por el aumento de la harina. Regalan pan en Once

“Me enteré por la televisión, decidimos venir acá porque está muy caro el pan, sube todos los días y no se puede. Nos viene bien a todos los que estamos acá”, comentó, para LN+, uno de los hombres que aguardaba su turno. También refirió que debido a la pandemia perdió su trabajo de cinco años como gastronómico. “En mi familia somos mi señora y tres hijos. Mi señora es la que trabaja y aporta para la casa, yo me estoy dedicando a los chicos. Estamos ahí peleándola todos los días. Está costando conseguir trabajo, un año va a hacer que no laburo”, relató.

Un poco más tarde, una joven que se acercó al “panazo” refirió un problema similar: su mamá y su papá están desempleados, mientras que ella pudo ingresar en una cooperativa. “Como subieron la harina y el pan me vine acá para conseguir algo para tomar con la leche”, contó en LN+.

Panazo en Plaza Miserere Silvana Colombo

LA NACION