Luego de 20 días: el cuerpo hallado en Las Toninas fue identificado como uno de los kayakistas desaparecidos

MAR DEL PLATA.- El cadáver hallado en las playas de la localidad de Las Toninas correspondería a uno de los dos kayakistas que el pasado 21 de septiembre salieron a pescar desde las costas de Santa Teresita y nunca más regresaron.

Si bien se espera aún el resultado de la autopsia que se ordenó sobre esos restos, la identificación llegó a partir del reconocimiento de prendas de vestir y algunos elementos que permanecían en el interior de la campera. Entre ellos, la llave del vehículo en el que se movían.

Así fue que, según fuentes judiciales, una de las hijas de Oscar Barbero, de 64, reconoció la indumentaria y pertenencias de su padre, que ese día compartió navegación con Félix Mendieta, de 43 años, aún desaparecido.

El hallazgo del cuerpo se dio este sábado en horas de la mañana, unos 10 kilómetros al norte del lugar en el que habían ingresado al mar. Transeúntes dieron aviso a fuerzas de seguridad y minutos después concurrieron al lugar una patrulla policial, personal de la Prefectura Naval Argentina y de Defensa Civil del Partido de la Costa.

Tras la desaparición, Pronto se inició desde la Prefectura Naval Argentina una búsqueda que luego se fue ampliando en superficie

Se notificó de la situación al fiscal Gustavo Mascioli, de la unidad descentralizada de Mar del Tuyú, que tenía a su cargo la investigación de este naufragio. Ahora se abrió una causa puntual sobre el hallazgo de este cuerpo bajo la calificación de averiguación de causales de muerte.

El cadáver, según se informó, se encontraba sobre la playa, a metros del mar, a la altura de la calle 4 y la costa. La indumentaria que vestía la víctima estaba casi completa con una campera verde flúo y botas de neoprene, equipo habitual para este tipo de salidas y en esta época del año.

La búsqueda

La búsqueda de ambos kayakistas se inició aquel mismo 21 de septiembre, que coincidió con un período de muy mal tiempo en este frente marítimo de la costa bonaerense.

Según trascendió en aquel momento, uno de ellos llegó a dar aviso de una situación de emergencia, en medio de condiciones hidrometeorológicas muy adversas que les impedían regresar a tierra. Pronto se inició desde la Prefectura Naval Argentina una búsqueda que luego se fue ampliando en superficie.

El rastrillaje se extendió a varias millas mar adentro y sobre un amplio ancho de costa, siempre sobre esta extensión de playas y siguiendo las derivas de la corriente marina.

Del operativo participaron guardacostas de la Prefectura Naval Argentina y también medios aéreos de la misma fuerza, a lo que se sumó como refuerzo el aporte de embarcaciones particulares que también se concentraron en esa misma zona con ánimo de multiplicar la presencia hacia el objetivo de dar con los náufragos. También participo la Armada Argentina con algunos de sus buques.

El cuerpo hallado en Las Toninas estaba en muy avanzado estado de descomposición. La identificación forense todavía llevará tiempo y requerirá en principio de los resultados de la autopsia. Quedó en el Cementerio de General Lavalle, donde los forenses avanzarán con el correspondiente estudio apenas consideren que esos restos se encuentran en condiciones para ser intervenidos.

Entre sus pertenencias se encontraban la llave de su vehículo, un automóvil de marca Chery; también una cadena con un dije, un llavero y un teléfono celular.

Ambos kayakistas se movían en embarcaciones individuales, una marca Karku, color verde, y la otra de modelo Escualo, en tono celeste turquesa. Ninguna de ellas apareció hasta el momento.