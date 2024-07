Paro de colectivos, en vivo: qué líneas adhieren en AMBA este 5 de julio

Este viernes 5 de julio, más de 20 líneas de colectivos que prestan servicio en el AMBA encabezan una medida de fuerza.

La decisión de la UTA es por “la falta de pago de salarios”.

Miles de pasajeros se ven afectados por la falta de servicio.

8.19 | Hasta cuándo dura la medida de fuerza

El comunicado de la UTA que anunció la retención de tareas de sus choferes de colectivos definió que la medida, comenzada a la medianoche de este viernes, sería por 24 horas. De todas formas, también informaron que este viernes a las 16 habrá un nuevo plenario para debatir y considerar las medidas adoptadas, en caso de que “persista la reticencia al cumplimiento salarial de las empresas prestatarias del servicio”. “Exhortamos a los empresarios a ajustar su conducta y honrar los compromisos salariales asumidos y pedimos urgente la intervención de los organismos integrantes del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba”, detallaron a modo de conclusión.

8.00 | La posición del Gobierno ante la medida de fuerza

Debido a la sorpresiva medida de fuerza, a cuenta del no pago de sueldos en algunas líneas, desde la Secretaría de Transporte le aclararon a LA NACION que no existe una fecha de pago obligatoria de fondos a empresas y, por tal motivo, se “instrumentarán todas las medidas necesarias para asegurarlos lo antes posible”. Además, confirmaron que el pago de compensaciones a cargo de la secretaría fue enviado al banco y se acreditará en las próximas horas en las cuentas bancarias de las empresas. A su vez, también anunciaron sanciones por parte de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) para empresas que no presten los servicios y deducción de compensaciones del mes.

7.40 | DOTA informó que no parará

A través de su cuenta de Twitter, la empresa de colectivos DOTA -con gran número de líneas- informó que no adhiere a la medida de fuerza, por lo que prestará servicio normalmente.

7.25 | Las líneas de colectivos que adhieren a la medida de fuerza este viernes 5 de julio

En principio, entre las líneas afectas desde las 00 horas se encuentran: 22, 114, 129, 143, 145, 148, 159, 219, 300, 338, 372, 382, 383, 406, 500, 584, 603, 619 y 620. Por su parte, la empresa DOTA garantiza el 100% de sus servicios.

7.10 | Por qué la UTA llamó al paro en AMBA

La decisión de la UTA de llamar a una medida es debido a, según explicaron, “la falta de pago de salarios” en algunas compañías del sector.

6.00 | La UTA confirmó una medida de fuerza que afecta a colectivos del AMBA

La UTA confirmó este jueves a la tarde que hará una medida de fuerza que afecta a los colectivos del AMBA desde la medianoche de este viernes. Fuentes de la Secretaría de Transporte advirtieron a LA NACION que la responsabilidad de pagar los salarios es de los empresarios, pero adelantó que de todas maneras el Gobierno giró los fondos compensatorios correspondientes a las transferencias para las compañías en materia de subsidios. Y añadió que los fondos deberían estar acreditados mañana mismo.

El paro de colectivos afecta a más de 20 líneas (Imagen de archivo) Santiago Filipuzzi

