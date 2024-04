Paro de colectivos: la UTA pactó una tregua por dos semanas y mañana habrá servicio

Escuchar

La UTA pactó una tregua de dos semanas con el Gobierno y las empresas para saldar el conflicto salarial, que derivó en un paro de jornada completa este jueves. El gremio reclama que las compañías cumplan con el acuerdo “homologado” por Trabajo, que establece un aumento del 13,2% en base al índice de inflación de febrero. Las empresas plasmaron en el acta que los sueldos fueron liquidados de manera correcta pero que no pueden negociar una paritaria en tanto y en cuanto no se compense por parte del Estado los costos “no salariales”.

El paro de este jueves afectó a más de nueve millones de personas que viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) e involucró a más de 100 líneas. Comenzó a las cero horas de hoy y se extiende hasta la medianoche. Este viernes habrá servicios.

En el final del comunicado, la UTA dice: “Llegado a esta instancia en procura de mantener la paz social, y con el fin de normalizar el servicio público de transporte del AMBA, se retoman las tareas habituales a partir de las 00 horas del día de mañana 12 de abril, poniendo en conocimiento de las cámaras empresarias, así como de la autoridad de aplicación, que se establece como último plazo para hacer frente a las diferencias salariales adeudadas, hasta el día 25 de abril del corriente, fecha a partir de la cual, si no se encontraran acreditadas, se retomara la retención de tareas”.

Luego de que miles de usuarios lograran sortear la dificultad de no contar con el servicio de colectivos, en las primeras horas de la tarde continuaban los inconvenientes para trasladarse en todo el territorio del AMBA. La preocupación de los usuarios creció de cara a la hora pico, por la necesidad de regresar a sus hogares en un día con movilidad limitada.

Desde el sector reclaman que las empresas incorporen al sueldo básico el bono de $250.000 pagado en febrero. Las cámaras del sector ratificaron que no pueden pagar la suma pedida y advirtieron -en la previa a la reunión- que habría sanciones para quienes no trabajen.

El paro se desactivó momentáneamente. La UTA dio como plazo final para saldar el conflicto el 25 de abril. A partir de esa fecha, si no se liquida el bono, habrá otro paro.

Mario Callegari, vocero de la UTA, señaló en diálogo con TN que es poco probable que el servicio de colectivos vuelva a funcionar tras la reunión con el Gobierno y las empresas de transporte. “Firmamos un acuerdo que no se está cumpliendo. Hay trabajadores que están cobrando menos en el mes de marzo que en febrero”, determinó. De todos modos, dijo que escucharán lo que tienen que para proponer las cámaras empresariales. “La idea es que nos den la plata que se nos debe. Los trabajadores están en la punta de línea esperando cobrar para poder salir a trabajar”, agregó.

Al llegar a la sede de la Secretaría de Trabajo para la reunión convocada por el Gobierno con el fin de acercar partes en medio del paro de colectivos, el representante empresarial Luciano Fusaro aseguró que buscarán una “tregua” con los sindicatos: “Vamos a pedir que se levante la medida para que sigamos negociando con los colectivos circulando”, adelantó. “Vamos a pedirle al gremio acordar con la Secretaría de Trabajo qué recursos vamos a tener para las próximas semanas, de manera de negociar algo responsable”.

Una por una: las líneas que adhirieron la medida de fuerza

Las líneas que pararon desde la medianoche son: 1-2-4-10-12-15-17-19-22-29-32-33-34-37-39-41-42-45-46-47-49-53-55-59-60-61-62-63-64-65-67-68-70-71-75-78-86-87-88-90-92-93-95-96-97-102-103-105-109-110-111-113-114-118-119-123-124-126-127-128-129-133-136-140-143-145-148-151-152-153-154-158-159-160-163-166-169-172-174-176-178-179-180-181-182-184-185-193-194-195. Los choferes se presentaron en las empresas, pero no salieron a dar servicio.

En tanto, otras de las líneas que no se encuentran activas son las provinciales entre 200 y 499, y las municipales que superan el 500, pero que no pertenecen a la empresa grupo DOTA ni los que circulan en La Plata.

Qué dijo el Gobierno

El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, definió el paro de hoy como parte de los “métodos extorsivos” de los gremios, aunque también anunció que multará a las empresas por no sancionar a los colectiveros que se pliegan a la medida de fuerza. Y hasta les dijo a los dueños de las compañías que podrían quitarles las licencias.

“Nosotros estamos ante la expectativa y tomando las medidas para poder reestablecer el servicio a los usuarios, que están siendo víctimas de antiguos métodos extorsivos por parte de algún sector gremial, porque también se enmarca en una interna gremial que tiene la UTA. Hay una parte del sistema que está funcionando porque no hay motivo para el paro que han iniciado desde una facción. Están tomando de rehenes a los usuarios”, señaló en primer término el funcionario nacional en TN, luego de que la Secretaría de Trabajo convocara a una reunión con las partes a las 12.30, en un intento por desactivar la protesta.

Luego de aclarar que desde la gestión mileísta no van “a ceder ante las presiones”, ya que los 250 mil pesos que reclaman los choferes no fueron homologados todavía por la cartera de Julio Cordero, Mogetta planteó: “Que haya una expectativa por parte del sindicato no les da derecho a retener tareas, es un paro extorsivo, es egoísta. Los usuarios de los colectivos no han tenido la misma suerte de negociar sus salarios”.

En tanto, también puso el ojo sobre las compañías. “Estamos empezando a accionar contra las empresas que no llevan a cabo los servicios y que tampoco toman sanciones contra los que no se están presentando a trabajar”, sentenció y al respecto ahondó: “Se están sancionando con multas a las que no prestan servicio. No podemos despedir trabajadores, pero podemos despedir empresas. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.

Incluso, aseguró que las compañías “podrían perder las licencias para circular” si no cumplen con el servicio. “Las multas están aproximadamente en 4 millones de pesos”, calculó, a la vez que sostuvo que el Gobierno “está al día” con los pagos.

En tanto, el subsecretario de Prensa de Presidencia de la Nación Javier Lanari se pronunció a través de sus redes sociales sobre el paro de colectivos que afecta hoy a miles de pasajeros en el AMBA.

“El Gobierno no va a permitir que un gremio tenga de rehenes a los argentinos. Hay millones de personas afectadas por el paro de la UTA. La medida es injustificada y extorsiva”, remarcó Lanari y anticipó que habrá sanciones al respecto.

